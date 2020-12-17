Twitter koronavirüs aşısı nedeniyle harekete geçiyor!

Koronavirüs hakkında birçok asılsız iddia sosyal medya sitelerinde dolaşıyor. Sosyal medya şirketleri koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilendirmelere dair önlem almaya çalışırken, şimdilerde koronavirüs aşısına dair zararlı bilgiler için adımlar atıyorlar. Bu şirketlerden biri de Twitter.

TWİTTER YANLIŞ BİLGİLERİ KALDIRACAK

Twitter, koronavirüs aşısı için yeni bir açıklama yaptı. Twitter blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren koronavirüs aşısı hakkında zararlı, hatalı veya yanlış yönlendiren bilgileri kaldıracağını belirtti. Mikroblog sitesi, özellikle koronavirüs aşılarının nüfus kontrol etmeye ve nüfusa zarar vermeye yönelik olduğunu belirten iddialara değindi.

BAZI TWİTTER PAYLAŞIMLARI DA ETİKETLENEBİLİR

Twitter'ın açıklamasına göre bu gibi iddialara ek olarak, koronavirüsün gerçek olmadığını ve ciddi etkilerinin olmadığını savunan iddialar da kaldırılacak. Ayrıca, 2021 başlarından itibaren böyle iddiaları içeren paylaşımlar, ''asılsız söylenti'', ''tartışmalı iddia'', ''eksik veya kapsam dışı bilgi'' gibi ifadelerle etiketlenelebilir. En azından Twitter'ın ifadesi bu yönde.

