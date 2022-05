Twitter kullanıcıları dikkat! Elon Musk'tan uyarı geldi: Manipüle ediliyorsunuz

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde anlaşmanın askıya alındığını duyurarak da birçok kişiyi şaşırtmayı başarmıştı. Ünlü milyarder, gece saatlerinde paylaştığı bir tweet ile Twitter kullanıcılarına uyarıda bulundu.

Elon Musk, "Twitter zaman akışınızı düzeltmek için çok önemli" diyerek giriş yaptığı gönderisinde kullanıcıları algoritma tarafından farkında olmaksızın manipüle edildikleri konusunda uyardı. Musk şunları söyledi:

*"Twitter zaman akışınızı düzeltmek için çok önemli:

*1. Ana sayfa düğmesine dokunun.

Farkı görmek için kolayca geçiş yapabilirsiniz."

Ünlü milyarder bu tweet'in arkasından ise kötü niyetli olmadığını, bunun yerine kullanıcıların ne okumak isteyebileceklerini tahmin etmeye çalıştığını ifade etti. Daha sonraysa "Koddaki potansiyel hatalardan bahsetmiyorum bile. Açık kaynak, hem güveni hem de etkinliği çözmenin yoludur." dedi.

Not to mention potential bugs in the code. Open source is the way to go to solve both trust and efficacy.