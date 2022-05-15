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Twitter kullanıcıları dikkat! Elon Musk'tan uyarı geldi: Manipüle ediliyorsunuz

15.05.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, on milyonlarca Twitter kullanıcısına uyarıda bulundu. Musk, kullanıcıların algoritma tarafından manipüle edildiklerini söyleyerek yapılması gerekenleri sıraladı. İşte Elon Musk'ın Twitter açıklamaları...

Twitter kullanıcıları dikkat! Elon Musk'tan uyarı geldi: Manipüle ediliyorsunuz

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde anlaşmanın askıya alındığını duyurarak da birçok kişiyi şaşırtmayı başarmıştı. Ünlü milyarder, gece saatlerinde paylaştığı bir tweet ile Twitter kullanıcılarına uyarıda bulundu.

ELON MUSK'TAN TWITTER KULLANICILARINA UYARI! DÜZELTMEK İÇİN BUNLARI YAPIN

Elon Musk, "Twitter zaman akışınızı düzeltmek için çok önemli" diyerek giriş yaptığı gönderisinde kullanıcıları algoritma tarafından farkında olmaksızın manipüle edildikleri konusunda uyardı. Musk şunları söyledi:

*"Twitter zaman akışınızı düzeltmek için çok önemli:

*1. Ana sayfa düğmesine dokunun.

  1. Ekranın sağ üst köşesindeki yıldızlara dokunun.

  2. “En son tweetler'e geç"i seçin.

    *Algoritma tarafından farkında olmadığınız şekillerde manipüle ediliyorsunuz.

Farkı görmek için kolayca geçiş yapabilirsiniz."

Elon Musk tweet

Ünlü milyarder bu tweet'in arkasından ise kötü niyetli olmadığını, bunun yerine kullanıcıların ne okumak isteyebileceklerini tahmin etmeye çalıştığını ifade etti. Daha sonraysa "Koddaki potansiyel hatalardan bahsetmiyorum bile. Açık kaynak, hem güveni hem de etkinliği çözmenin yoludur." dedi.


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sosyal medya Elon Musk
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