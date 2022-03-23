Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla nefes kesti! 'Cennetten mi düştün?'

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Özgü Kaya'nın bikinili paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

26 yaşındaki güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

2017 yılında rol aldığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerasına adım atan yıldız, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi dizilerde rol aldı.

Meslektaşı Serdar Şanal ile aşk yaşayan Özgü Kaya, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, bikinili pozlarıyla beğeni topluyor.

Özgü Kaya'nın iddialı paylaşımlarına, ''Cennetten mi düştün?'' ve ''Gördüğüm en güzel kadın'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılıyor.



