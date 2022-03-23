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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla nefes kesti! 'Cennetten mi düştün?'

23.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Üç Kız Kardeş'te evin en büyük kızı Türkan'a hayat veren güzel oyuncu Özgü Kaya, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla nefes kesti! 'Cennetten mi düştün?'

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgü Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Özgü Kaya'nın bikinili paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

26 yaşındaki güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

2017 yılında rol aldığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerasına adım atan yıldız, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi dizilerde rol aldı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

Meslektaşı Serdar Şanal ile aşk yaşayan Özgü Kaya, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, bikinili pozlarıyla beğeni topluyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü kaya bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

Özgü Kaya'nın iddialı paylaşımlarına, ''Cennetten mi düştün?'' ve ''Gördüğüm en güzel kadın'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü kaya bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü kaya bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü kaya bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü kaya bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü kaya bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Cennetten mi düştün?'

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü kaya bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Cennetten mi düştün?'


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Berker Güven İclal Aydın
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