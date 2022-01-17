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'Üç Kız Kardeş' setinden il fotoğraflar geldi

17.01.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi “Üç Kız Kardeş” in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Merakla beklenen dizidin setinden ilk kareler geldi. Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık’ta devam ediyor.

'Üç Kız Kardeş' setinden il fotoğraflar geldi

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

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Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu Üç Kız Kardeş’in senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor.

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan “Üç Kız Kardeş” yakında Kanal D’de…

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