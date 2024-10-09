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Uçağa kendi yemeğini getirdiği için zor anlar yaşadı! "Çok kötü kokuyor" denildi... 'Uçuş görevlisi tarafından azarlandım'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 12:36
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Brezilyalı fitness fenomeni 32 yaşındaki Vanusa Freitas, uçağa kendi yemeğini getirdiği için uçuş görevlileri tarafından azarladığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. 32 yaşındaki fenomen isim, uçaktaki görevlinin kendisini yiyeceklerini çöpe atmakla tehdit ettiğini iddia etti.

Uçağa kendi yemeğini getirdiği için zor anlar yaşadı! "Çok kötü kokuyor" denildi... 'Uçuş görevlisi tarafından azarlandım'

Sosyal medyada sağlıklı yaşam ve fitness konularında içerik üreten 32 yaşındaki Brezilyalı fenomen isim Vanusa Freitas diyetine sıkı bir şekilde uyduğunu ve bu yüzden de uçağa kendi yemeğini götürdüğünü söyledi. Öğününün tatlı patates ve yumurtadan oluştuğunu ve formunu korumak için ayda 250 yumurta yediğini söyleyen Freitas, "Yemeğimi her zaman yanımda taşırım. Beni tanıyan herkes, sıkı bir diyete uyduğumu ve çok hassas bir beslenme programım olduğunu bilir. Uçağıma bindim ve tabii ki önceden porsiyonlanmış yemeğimi de yanıma aldım.İnsanların bana tuhaf bakışlar attığını fark ettim ama fazla dikkat etmedim" dedi.

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Bir uçuş görevlisinin yanına geldiğini dile getiren Freitas, "Bana diğer yolcuların şikayet ettiğini hatta bu yüzden yemeğimi çöpe atmayı düşündüklerini söylediler.Uçuş görevlisi tarafından azarlandım. Gerçekten hoş olmayan anlardı" diye konuştu.

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