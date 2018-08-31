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Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

Ibiza'ya giden yolcular büyük şok yaşadı. Sarhoş yolcu uçakta kucak dansı yaptı.

Bir anda yerinden kalkan kadın yolcu, alkolün etkisiyle dans etmeye başlayınca uçak karıştı. O anlarda bakın neler yaşandı.

Uçağı karıştıran anlar! Sarhoş kadın kucak dansı yapmaya başlayınca...

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İbiza'ya uçan bir uçakta kayda alınan görüntüler herkesi şaşırttı. Yolcular arasında bulunan sarhoş bir yolcu aniden soyunup, kucak dansı yapmaya başladı.
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Uçakta kavga çıktı!Kadın yüzünden uçağı karıştıran büyük bir kavga çıktı. Uçaktaki bir yolcunun kayda aldığı görüntülerde bir grup yolcunun uçağın ön tarafında kavga ettiği görülüyor.
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Kavgayı kayda alan Josh adındaki yolcu, kadının arkadaşlarının arka tarafta oturduğunu fakat kadının başkalarının yanına gittiğini söyledi.
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Olay karşısında epey şaşıran yolcu "Birden bire dans etmeye başladı ve soyundu. Gerçekten berbat görünüyordu. Ayrıca uçak uçarken koridorda takla atmaya başladı." diye ekledi.
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Sarhoş kadının videoda olup olmadığı belli değil ama iddia edilen davranışının olaya yol açtığı söyleniyor.
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Firma açıklamada bulunduUçak firması ise olay sonrası şöyle bir açıklama yaptı: "Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği ile refahı bizim en yüksek önceliğimizdir. Ekibimiz, tüm olayları değerlendirmek ve çözmek için eğitilmiştir. Bu tür olaylar nadir olmakla birlikte, onları çok ciddiye alıyor ve taciz edici veya tehdit edici davranışlara göz ardı etmeyip onları her zaman takibe alıyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
uçak sarhoş alkol

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