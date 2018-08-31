Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı

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Firma açıklamada bulunduUçak firması ise olay sonrası şöyle bir açıklama yaptı: "Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği ile refahı bizim en yüksek önceliğimizdir. Ekibimiz, tüm olayları değerlendirmek ve çözmek için eğitilmiştir. Bu tür olaylar nadir olmakla birlikte, onları çok ciddiye alıyor ve taciz edici veya tehdit edici davranışlara göz ardı etmeyip onları her zaman takibe alıyoruz."