Uçakta karısını aldatan adamı saniye saniye sosyal medyadan ifşa etti! "Bu adam kocanızsa muhtemelen bu gece o kadının yanında kalacak"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'Caroline' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın evli olduğunu parmağındaki yüzükten anladığı bir adam ve bir başka kadın yolcunun yakınlaştığı anları, "Bu adam, United Airlines'ın 2140 sefer sayılı Houston'dan New York'a uçan kocanızsa, muhtemelen bu gece Katy'nin yanında kalacak" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gönderisine Caroline, "O ve Katy havaalanı barında tanıştılar ve o zamandan beri birbirlerinin yanından ayrılmadılar. Onu, yanına oturabilmesi ve içki içebilmeleri için koltuğunu değiştirmeye ikna etti. Adamın adını bilmiyorum ama sürekli olarak 'Katy' diye seslendiği için kadının adını öğrendim. Evlilik yüzüğünü takmasaydı evli olduğunu anlamayacaktım" dedi.

Video TikTok'tan kaldırılmasına rağmen Twitter'da yeniden yayınlandı ve 29,2 milyondan fazla izlendi. Birçok kullanıcı içerik oluşturucuyu aldatan kocayı ifşa ettiği için övdü, ancak pek çok eleştiren de vardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hizmetiniz için teşekkür ederiz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gibi durumlar dışında kimsenin bilgisi dışında kayıt yapılmasına göz yummuyorum" yorumunu ekledi.