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Uçakta korku dolu anlar! Bir yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışınca tutuklandı

07.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nden kalkan bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. Los Angeles’tan Boston’a hareket eden bir uçuş sırasında 33 yaşındaki Francisco Severo Torres isimli bir yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Uçuş mürettebatı ve diğer yolcuların müdahalesiyle etkisi hale getirilen Torres uçağın Boston’a inmesinden sonra tutuklandı.

Uçakta korku dolu anlar! Bir yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışınca tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinden hareket eden bir yolcu uçağının Boston seferi sırasında acil çıkış kapısının açılmaya çalışıldığına yönelik olarak alarm verildi. İnişten yaklaşık 45 dakika önce Amerika basınında yer alan habere göre, kendisini acil çıkış kapısını açmaya çalıştığını söyleyen mürettebata saldırdı. Koltuğundan kalkarak elindeki metal kaşıkla uçuş görevlisini rehin almaya çalışan Torres etkisiz hale getirildi. Uçağın güvenli şekilde Boston’daki Logan Havalimanı’na inmesinin ardından Torres, gözaltına alındı.

ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

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Boston Logan Havalimanı’nda tutuklanan Severo polise verdiği ilk ifadesinde metal kaşığın ucunu lavaboda kırdığını itiraf etti. Uçuş görevlilerinden birinin kendisini öldürmeye çalıştığına inandığı için uçaktan atlamak istediğini söyleyen Torres, uçuş ekibine müdahale ve tehlikeli silah kullanma suçlarından tutuklandı. Severo’nun 9 Mart’ta görülecek ilk duruşmada suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. (AA)

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Amerika uçak

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