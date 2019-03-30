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Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın olay çıkardığı iddiası ile indirildiği uçakta bulunan bir yolcu, yapımcı Mustafa Uslu'ya yazdı. Uslu 'hakkınızı helal edin' yanıtını verdi.

Erkan Petekkaya’nın alkollü bir şekilde bindiği uçakta olay çıkardığı şeklindeki iddia magazin sitelerine düştükten bir süre sonra konu, Petekkaya’nın yakın dostu ünlü yapımcı Mustafa Uslu’nun canlı yayında yaptığı açıklamalarla yön değiştirmiş, Erkan Petekkaya’nın uçaktaki bir kadın yolcu tarafından elle taciz edildiği iddia edilmişti.

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattıUçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Mustafa Uslu’nun canlı yayına bağlanarak kendisinden son derece emin bir şekilde yaptığı bu açıklamanın ardından instagram hesabı üzerinden kendisini takip eden bir kullanıcı olayların yaşandığı sırada uçakta olduğunu söyleyerek çok çarpıcı satırlar yazdı. Mustafa Uslu’yu uçakta bulunmadığı halde gerçekleri farklı bir şekilde anlatmakla ve insanları haksız yere suçlamakla itham eden takipçi uçakta yaşanan olaylarla ilgili olarak şu satırları paylaştı:

YOLCU O ANLARI ANLATTI!

“Beyefendi kendisi benim arkamda oturuyordu ve uçağa bindiği ilk andan itibaren olay çıkarmaya çalıştı… Aşırı derecede alkollüydü yanda bir bebek vardı ve tüm süreçte o da vardı bir anda kendisi arkadaki yolculara bağırmaya hakaret etmeye başladı. Ama siz ne de güzel oradaymışsınız gibi hepimizi Allah'a Havale etmişsiniz…Ama ben de size diyorum ki Allah her şeyi görür zaten kim haklı kim haksız… Hee iyi bir dostsanız gidin arkadaşınızı tedavi konusunda destekleyin… Çünkü asıl tacizi topluma dün gece kendisi yaşattı ve tehditler savurarak…

mustafa-uslu-erkan

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadıErkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı
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