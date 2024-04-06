Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. Uçaktan inme süresi gecikince tuvaletini daha fazla tutamadı! Bardağa idrarını yapan yolcuya para cezası verildi

    Uçaktan inme süresi gecikince tuvaletini daha fazla tutamadı! Bardağa idrarını yapan yolcuya para cezası verildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 13:24
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sidney Havalimanı'nda uçağın inişi sırasında gecikme yaşanınca tuvaleti gelen bir yolcu zor anlar yaşadı. Tuvaletini daha fazla tutamayan 53 yaşındaki yolcu idrarını bardağa yaptığı için para cezasına çarptırıldı.

    Auckland'dan Sidney'e gerçekleştirilen 3 saatlik uçuş sırasında ilginç bir an yaşandı. 53 yaşındaki adam uçağın inişinin gecikmesi üzerine idrarını diğer yolcuların gözü önünde bir bardağa yaptı. Yeni Zelanda haber sitesi Stuff'ın haberine göre, Holly olarak tanımlanan bir yolcunun bu davranışı hava ekibine bildirmesiyle cezai işlem uygulandı.

    15 yaşındaki kızıyla birlikte seyahat ederken bir yolcunun tuvaletini yaptığı fark ederek durumu hava personeline bildirdiğini ifade eden bir diğer yolcu, "Sesi duyduğumda uçak yaklaşık 20 dakikadır terminal kapısına ulaşmaya çalışıyordu. Belki de çok sarhoştu. Uçaktan inerken uçuş personelinin üzerine idrarını döktü" dedi.

    Sidney mahkemesinde görülen davada 53 yaşındaki yolcuya davranışından dolayı 395 dolar (yaklaşık 12 bin 651 TL) idari para cezası verildi.

    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'

    Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'

    'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna yanıt verdi

    'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna yanıt verdi

     Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

    Boşanmamak için aldatmayı savundu! Sözleri gündem yarattı

     Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

    Plajda cinsel ilişki ifşa edildi! Kimseye aldırış etmediler

     Patronundan gelen ahlaksız teklifi anlattı! "Bir gece..."

    Patronundan gelen ahlaksız teklifi anlattı! "Bir gece..."

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dedikleri bir bir çıkmıştı! "Zamansız bir şekilde sona erecek"Dedikleri bir bir çıkmıştı! "Zamansız bir şekilde sona erecek"
    İç çamaşırı çekmecesinden çıktı! Şoke olduİç çamaşırı çekmecesinden çıktı! Şoke oldu
    Düğünde kıyafet seçimi olay yarattı! 'Resmen görümce terörü'Düğünde kıyafet seçimi olay yarattı! 'Resmen görümce terörü'
    Anahtar Kelimeler:
    uçak havalimanı sidney yolcu
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

    Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

    Aileler evlenmelerine izin vermedi: Aşık kuzenler intihar etti

    Aileler evlenmelerine izin vermedi: Aşık kuzenler intihar etti

    Gözlerine inanamadılar! Daha yakından bakmak istediler

    Gözlerine inanamadılar! Daha yakından bakmak istediler

    İç çamaşırı çekmecesinden çıktı! Şoke oldu

    İç çamaşırı çekmecesinden çıktı! Şoke oldu

    70 yaşındaki sevgilisini övmelere doyamadı! "Limitsiz kredi kartı..."

    70 yaşındaki sevgilisini övmelere doyamadı! "Limitsiz kredi kartı..."

    Sevgilisinin onlarla yaşamasını istedi! Kocası reddedince intihar etmeye çalıştı

    Sevgilisinin onlarla yaşamasını istedi! Kocası reddedince intihar etmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

    Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.