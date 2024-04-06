Uçaktan inme süresi gecikince tuvaletini daha fazla tutamadı! Bardağa idrarını yapan yolcuya para cezası verildi

Auckland'dan Sidney'e gerçekleştirilen 3 saatlik uçuş sırasında ilginç bir an yaşandı. 53 yaşındaki adam uçağın inişinin gecikmesi üzerine idrarını diğer yolcuların gözü önünde bir bardağa yaptı. Yeni Zelanda haber sitesi Stuff'ın haberine göre, Holly olarak tanımlanan bir yolcunun bu davranışı hava ekibine bildirmesiyle cezai işlem uygulandı.

15 yaşındaki kızıyla birlikte seyahat ederken bir yolcunun tuvaletini yaptığı fark ederek durumu hava personeline bildirdiğini ifade eden bir diğer yolcu, "Sesi duyduğumda uçak yaklaşık 20 dakikadır terminal kapısına ulaşmaya çalışıyordu. Belki de çok sarhoştu. Uçaktan inerken uçuş personelinin üzerine idrarını döktü" dedi.

Sidney mahkemesinde görülen davada 53 yaşındaki yolcuya davranışından dolayı 395 dolar (yaklaşık 12 bin 651 TL) idari para cezası verildi.