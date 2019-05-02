Üçüncü kattan düşerek ölen çocuk toprağa verildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.
Erbaa Devlet Hastanesinden alınan 7 yaşındaki Muhammed Emir Alparslan'ın cenazesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Gazi Osman Paşa Camisi'ne getirildi.
Çocuğun cenazesi, burada kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.
- Olay
Gazi Osman Paşa Mahallesi Şahin Sokak'ta, 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden Erdem-Elif Alparslan çiftinin 7 yaşındaki oğulları Muhammed Emir Alparslan, açık olan penceredeki sinekliğe yaslanırken pencerenin açılması üzerine beton zemine düşmüştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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