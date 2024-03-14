Uçuş görevlileri uçuş sırasında birisi ölürse ne olacağını açıkladı! Merak edilen soruya cevap verdi

Bir uçuş görevlisi, birisi uçuşta öldüğünde ne olacağını açıkladığı bir paylaşım yaptı. Ancak paylaşımın sonrasında durumun, kişinin nasıl öldüğüne ve uçuşun uzunluğuna bağlı olarak farklı olabileceğini açıklayan yorumlar gecikmedi.

TikTok'ta uçuş görevlisi olan Sheen Marie , uçuş sırasında birisi öldüğünde mürettebatın bakış açısından ne olacağını açıkladığı paylaşımında, "Unutmayın ki, çoğu zaman ölen insanlar koltuklarında öylece düşüp ölmezler. Bayılırlar, onlara kalp masajı yaparız, doktor çağırırız, eğer durum yeterince ciddiyse, genellikle zaten hazırızdır. Bu durumda diğer yolculara acil bir durum olduğuna dair bilgilendirme yapılır" dedi.

Tüm yolcu uçaklarının ilk yardım çantası ve tıbbi malzemelerle donatıldığını ifade eden Marie, "Kokpit aracılığıyla acil servisteki bir doktorla sürekli iletişim halinde oluruz ve kendisi gerekli görmesi halinde CPR'yi ne zaman durduracağımız konusunda bize talimat vermesini bekleriz. Aksi takdirde CPR'yi (ve diğer tıbbi müdahaleleri) asla durdurmamamıztalimatı veriliyor. Doktor tarafından açıkça söylenmediği sürece veya biz herhangi bir yere inip tıbbi bir ekip müdahale edene kadar CPR durdurulmaz" diye konuştu.