Uçuş ortasında bir anda ayağa kalktı! "Zengin koca arıyorum" yazılı pankartını kaldırarak herkesi şaşkına çevirdi

Miami'den New York'a gerçekleştirilen bir uçuş sırasında sosyal medya fenomeni Karolina Geits bir anda ayağa kalkarak zengin bir eş aradığına dair bir pankart açtı. Uçakta yaptığı anonsu TikTok'tan paylaşan genç kadın 1.5 milyon izlenmeye ulaşırken uçaktaki yolculara da eğlenceli anlar yaşattı.

Flört uygulamalarının hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadığını dile getiren ve TikTok'ta 600 bini aşkın takipçisi bulunan Geits, "Uçak personeli fikrimi inanılmaz derecede destekledi. Şaşırtıcı bir derecede bana yardım etmek için büyük çaba sarf ettiler. Gerçekten gelen tepkiler muhteşemdi. Pek çok insan bana tezahürat yapıyor ve yaratıcılığımdan dolayı beni tebrik ediyordu. Bazıları hemen abone olmak için QR kodumu bile taradı." dedi.

Uçaktaki eğlenceli anların ardından gerçek aşka dair Jam Press'e konuşan Geits, "Henüz gelecekteki kocamı bulmamış olsam da, bu deneyim bana büyük bir güven ve motivasyon artışı sağladı. İnsanlarla yüz yüze tanışmayı tercih ediyorum çünkü bunun daha gerçek bağlantılara yol açtığını düşünüyorum. Zengin bir kocanın arzuladığım bir şey olduğunu inkar etmeyeceğim.Materyalist ya da sığ olduğumdan değil. Ne istediğimi biliyorum ve onun peşinden gitme konusunda pişmanlık duymuyorum" diye konuştu.







