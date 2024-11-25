Uğur Pektaş Gamze Özçelik ile boşandı, maneviyata yöneldi ekranı bıraktı! Son haliyle gündemde

Uğur Pektaş, adını Survivor yarışmasında kazanarak duyurmuş ve yarışmada şampiyon olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Uğur Pektaş’ın oyunculuk kariyerinde adım attığı dönemdeki projeler de unutulmazlar arasında yer alırken, şimdilerde daha çok sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşimde bulunuyor.

Survivor'daki başarılarıyla büyük bir çıkış yapan Pektaş, Arka Sokaklar dizisiyle büyük bir hayran kitlesi elde etti. Daha sonra ise Gamze Özçelik ile 2011 yılında boşanmış ve sonrasında inzivaya çekilmişti.

Maneviyata yönelerek ekrana da ara veren Uğur Pektaş gözlerden uzak yaşıyor.

Bugünlerde, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Uğur Pektaş son haline dair bir paylaşım yaptı.

Pektaş’ın sosyal medyadaki kedili paylaşımı hayranlarından büyük ilgi gördü. Uğur Pektaş'ın son haline "Adam çok yakışıklı amirim", "Arka Sokaklar'a sen de geri dön", "Abi dön özledik" yorumları geldi.