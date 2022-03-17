Ukrayna'da Türklerin de sığındığı camide son durum!

Rus ordusunun Mariupol kentindeki ağır bombardımanı üzerine kentte yaşayanlar Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığınmıştı. Camiye sığınanlar arasında Türklerin de olduğu bildirilmişti. Katıldığı bir canlı yayında camideki son durumu paylaşan İsmail Hacıoğlu şunları söyledi:

"Camiden 50'ye yakın insanımız özel araçlarla ayrıldı, Ukrayna'dan çıktılar.

Dışişleri Bakanlığımız Rusya'yı uyardıktan sonra Ruslar o bölgeyi bombalamıyor. Çıkış yolunu kullanarak çıkıyorlar. Şehirde bombalama ise devam ediyor.

"CAMİDE BİZDEN 30 KİŞİ VAR"

Camide kalmaya devam edenler var. Müslüman olanlar da olmayanlar da kalıyor. Orası güvenli olduğu için kalıyorlar. Hemen hemen 200 insan var. ama bizden 30 kişi var orada.

Otobüsler 70 km mesafede bekliyorlardı. Kiev'in dışında 20 km mesafeye kadar Rusların kontrolü altında. Onlar otobüsleri salmadığı için 30 tane otobüsler geri döndü. Ruslar otobüslerin içeri girmesine kesinlikle izin vermiyor.

Şehirde şu anda 100 civarı insanımız var, bunların 30 tanesi camide."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada camide hasar olmadığını, tahliye çalışmalarının devam ettiğini söylemişti.

Mariupol'daki kuşatma öncesi AFP'ye konuşan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti.

