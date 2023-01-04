HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna lideri Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Rusya'nın yeni saldırılarına karşı hazırlık yapıyoruz

Ukrayna lideri Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Rusya'nın yeni saldırılarına karşı hazırlık yapıyoruz

04.01.2023 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarını arttıracağını duyurdu. Gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'ya düzenlenecek saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını belirterek "Rus senaryosunu bozmalıyız" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Rusya'nın yeni saldırılarına karşı hazırlık yapıyoruz

Rusya ve Ukrayna savaşında son dönemde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise gece Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, yeni saldırılara karşı savunma hazırlığı yaptıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı devam eden savaşta daha fazla destek alınması için bazı ülkelerin liderleri ile telefonda görüştüğünü de belirtti. Zelenskiy gün içinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

zelenskiy

"SAVUNMAMIZI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKEN BİR ANDIR"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni seferberlik hazırladığını iddia eden Zelenskiy, "Şu an, ortaklarımızla birlikte savunmamızı güçlendirmemiz gereken bir andır." ifadesini kullandı.

O saldırıyı açıkladılar: Paralı askerler ve ABD yapımı... O saldırıyı açıkladılar: Paralı askerler ve ABD yapımı...

Rusya'nın ülkesine yönelik yeni olası saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını ifade eden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Bu Rus senaryosunu bozmalıyız. Bunun için hazırlanıyoruz. Teröristler kaybetmeli. Yeni saldırılarına yönelik herhangi bir girişim başarısız olmalıdır."

Kritik hedefi füzelerle vurdular! "355 uçak, 199 helikopter..." Kritik hedefi füzelerle vurdular! "355 uçak, 199 helikopter..."

Rus ordusunu, Ukrayna'da sivil altyapıya saldırı yapmakla suçlayan Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Drujkovka şehrinde bulunan "Altaire" buz arenasının dün gece Rus füze saldırısı sonucu yıkıldığını söyledi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'da suikast! Evinin önünde öldürüldüİran'da suikast! Evinin önünde öldürüldü
Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadelerBahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler
Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...

'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Zonguldak'ta görüldü! 50 köy karantinada

Zonguldak'ta görüldü! 50 köy karantinada

Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklama!

Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklama!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.