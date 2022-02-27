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Ukrayna tarihinin en büyük sınavında! Avrupa'dan destek, Doğu'dan Ruslar geliyor

27.02.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşın 5. gününe girilirken Ukrayna'nın direnişi devam ediyor. Ukrayna batıdan aldığı destekle doğudaki Rusları püskürtmeye çalışıyor. Savaşın 4. gününde hızlanan müzakere adımları sıcak teması azaltmadı. Dünya peş peşe Rusya'ya yaptırımlarını açıklarken Rusya'da Kiev'i etkisini altına almaya çalışıyor. İşte Batı-Doğu arasında kalan Ukrayna'daki son durum...

Ukrayna tarihinin en büyük sınavında! Avrupa'dan destek, Doğu'dan Ruslar geliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emri sonrasında dünya sıcak gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Savaşın 4. gününde ana gündem müzakere görüşmeleri oldu. Ancak bu gelişmeler Ukrayna sınırları içinde yaşanan çatışmaları durduramadı. Zelenski bu görüşmelerden çok umutlu olmadığını belirtti. Öte yandan birçok devlette Ukrayna'ya destek vereceğini açıkladı. Ukrayna bu desteklerle ayakta durmaya çalışırken büyük bir Rus ordusunun Kiev'e yaklaştığı haberleri ajanslarca duyuruldu.

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KİEV DESTEKLE ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi. Avrupa'nın Ukrayna'ya destek haberinin geldiği sırada Reuters uydudan büyük bir Rus ordusunun Kiev'e yaklaştığını duyurdu.
Reuters'ın haberine göre pazar günü çekilen uydu görüntülerinde, Ukrayna'nın başkenti Kiev yönünde hareket eden büyük bir Rus kara birliğinin 40 mil uzaklıkta olduğu belirtildi. Konvoyun 5 kilometre uzunluğu olduğu açıklandı.

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AB DESTEKLERİ TEK TEK AÇIKLIYOR

Son olarak, Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağını duyurdu.

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