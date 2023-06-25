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Ukrayna Wagner'i fırsat bildi: O şehir işgalden kurtarıldı!

25.06.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner kuvvetlerinin isyanıyla son yıllardaki en yoğun iki gününü yaşadı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla Wagner isyanı kontrol altına alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'daki kısa süreli bu kargaşadan istifade ederek bir şehri işgalden kurtardı.

Ukrayna Wagner'i fırsat bildi: O şehir işgalden kurtarıldı!

Rus paralı asker grubu Wagner'in Afrika ve Orta Doğu bölgelerindeki başarıları Rusya'ya önemli kazanımlar sağlatmıştı. Fakat Wagner'in isyan bayrağını kaldırmasıyla dünya olup bitene dikkat kesilirken Rusya lideri Vladimir Putin de zor bir sınav verdi. Ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren olaylar Belarus'un devreye girmesiyle duruldu. Ukrayna kuvvetleri bu kargaşadan önemli bir kazanım sağladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri “Tavriya” Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarındaki toprakları işgalden kurtardığını bildirdi.

Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde başarı elde ettiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun ilerlemeye devam ettiğini savunan Tarnavskiy, “Tavriya yönünde savunma kuvvetlerimiz Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarında 2014 yılından bu yana işgal altında bulunan toprakları kurtardı.” ifadesini kullandı.

"TÜM TOPRAKLARIMIZI KURTARACAĞIZ"

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu cephesindeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin cephede Rus askerlerini imha etmeye devam ettiğini ileri süren Sırskiy, “Askerlerimiz Bahmut yönünde ilerliyor. Ayrıca Luhansk yönünde silahlı kuvvetlerimizin 45. topçu birliği, 63. mekanize birliğinin havadan keşif birimiyle işbirliğinde mükemmel bir çalışma sergiliyor. Düşman teçhizat kaybediyor.” ifadesine yer verdi.

Sırskiy, Ukrayna’nın tüm topraklarını kurtaracaklarını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Wagner Grubu putin

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