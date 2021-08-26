Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul'daki taksi sorununa 4 çözüm önerisi

İstanbul'da taksilerle ilgili son zamanlarda yaşanan şikayetler sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık yaşanan taksi sorunuyla ilgili “İstanbul kentiçi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir” ifadelerini kullandı.

TAKSİLERLE İLGİLİ YAPILAN ŞİKAYETLER

Hürriyet'in haberine göre açıklamada, taksi taşımacılığına yönelik yapılan şikâyetler incelendiğinde başlıca konular şöyle sıralandı:

Kısa mesafe yolcu alınmaması

Turistleri müşteri olarak seçme

Yolcuları gideceği güzergâhın dışına çıkararak dolaştırma

Taksimetre açmayarak pazarlık usulü çalışma

Taksimetre hilesine başvurma

Para değiştirme ve sahte para verme

Tırnakçılık yapma

Yolcuya kaba davranışlarda bulunma

Darp ve hakaret

Kalitesiz araçlar

Şoför ve yolcu için yetersiz güvenlik

Araç çağırma güçlüğü

Dijitalleşmede geri kalma

Kısıtlı ödeme imkânları.

TAKSİ SORUNU İÇİN 4 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bakanlık bu sorunun ortadan kalkması için şu önerilerde bulundu:

Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi.

Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması.

Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmeleri güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesinin yapılması.

Taksi işletmeciliğinde, operasyonel işletme verimliliği arttırılması. (Dijital Aplikasyonlar ile).

İBB ADRES GÖSTERİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikâyetleri ortadan kaldıracak olan İBB’ dir. Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir. Taksilerin; eğitim, kontrol, denetim, yönetiminde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”



