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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul'daki taksi sorununa 4 çözüm önerisi

26.08.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan taksi sorunuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, problemin ortadan kalkması için 4 çözüm önerisini paylaştı. Açıklamada sorunun ortadan kaldıracak kurumun ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul'daki taksi sorununa 4 çözüm önerisi

İstanbul'da taksilerle ilgili son zamanlarda yaşanan şikayetler sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık yaşanan taksi sorunuyla ilgili “İstanbul kentiçi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir” ifadelerini kullandı.

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TAKSİLERLE İLGİLİ YAPILAN ŞİKAYETLER

Hürriyet'in haberine göre açıklamada, taksi taşımacılığına yönelik yapılan şikâyetler incelendiğinde başlıca konular şöyle sıralandı:

  • Kısa mesafe yolcu alınmaması

  • Turistleri müşteri olarak seçme

  • Yolcuları gideceği güzergâhın dışına çıkararak dolaştırma

  • Taksimetre açmayarak pazarlık usulü çalışma

  • Taksimetre hilesine başvurma

  • Para değiştirme ve sahte para verme

  • Tırnakçılık yapma

  • Yolcuya kaba davranışlarda bulunma

  • Darp ve hakaret

  • Kalitesiz araçlar

  • Şoför ve yolcu için yetersiz güvenlik

  • Araç çağırma güçlüğü

  • Dijitalleşmede geri kalma

  • Kısıtlı ödeme imkânları.
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TAKSİ SORUNU İÇİN 4 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bakanlık bu sorunun ortadan kalkması için şu önerilerde bulundu:

  • Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi.

  • Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması.

  • Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmeleri güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesinin yapılması.

  • Taksi işletmeciliğinde, operasyonel işletme verimliliği arttırılması. (Dijital Aplikasyonlar ile).

İBB ADRES GÖSTERİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikâyetleri ortadan kaldıracak olan İBB’ dir. Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir. Taksilerin; eğitim, kontrol, denetim, yönetiminde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”

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Ulaştırma Bakanlığı İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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