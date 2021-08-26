Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul'daki taksi sorununa 4 çözüm önerisi

İstanbul'da taksilerle ilgili son zamanlarda yaşanan şikayetler sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık yaşanan taksi sorunuyla ilgili “İstanbul kentiçi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir” ifadelerini kullandı.
Hürriyet'in haberine göre açıklamada, taksi taşımacılığına yönelik yapılan şikâyetler incelendiğinde başlıca konular şöyle sıralandı:
Kısa mesafe yolcu alınmaması
Turistleri müşteri olarak seçme
Yolcuları gideceği güzergâhın dışına çıkararak dolaştırma
Taksimetre açmayarak pazarlık usulü çalışma
Taksimetre hilesine başvurma
Para değiştirme ve sahte para verme
Tırnakçılık yapma
Yolcuya kaba davranışlarda bulunma
Darp ve hakaret
Kalitesiz araçlar
Şoför ve yolcu için yetersiz güvenlik
Araç çağırma güçlüğü
Dijitalleşmede geri kalma
Bakanlık bu sorunun ortadan kalkması için şu önerilerde bulundu:
Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi.
Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması.
Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmeleri güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesinin yapılması.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikâyetleri ortadan kaldıracak olan İBB’ dir. Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir. Taksilerin; eğitim, kontrol, denetim, yönetiminde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”
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