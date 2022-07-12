Uluç Bayraktar baba olmak için gün sayıyor! Sanatçı dostları yalnız bırakmadı

'Ezel', 'Karadayı', 'Çarpışma', 'İçerde' ve 'Babil' gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar ve yapımcı Alara Hamamcıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı.

Yönetmen Cem Karcı, çiftin oyuncu arkadaşları; Aslıhan Gürbüz, Esra Ronabar, Barış Falay, Rıza Kocaoğlu, Selin Işık, Aydan Taş'ın Çeşme tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Fotoğraflarda Hamamcıoğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü. İlk çocuklarını bekleyen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

