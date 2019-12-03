HABER

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:53 | Son Güncelleme

İNSANLI KEŞİF UÇAKLARI TEKRAR HAVALANDI Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama- kurtarma çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

İNSANLI KEŞİF UÇAKLARI TEKRAR HAVALANDI
Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama- kurtarma çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Bölgede, dün gece Tunceli'den getirilerek, kullanılan 2 insanlı keşif uçağı ile bugün saat 15.00 sıralarında yine havadan tarama yapıldı. Isıya duyarlı, vücut ısısı tespit edilebilen insanlı keşif uçakları ile kayıp dağcılar arandı.
SESLİ ARAMA
Öte yandan Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı. Ekipler, 'Mert' ve 'Efe' diye bağırarak, belirlediği noktalarda bir süre yürüyüp, kayıp dağcıları aradı.

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

PARTNERErman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
Büyükçekmece TEM'de kamyon devrildi yol kapandı Büyükçekmece TEM'de kamyon devrildi yol kapandı 
Sudan’da bir seramik fabrikasında patlama: 6 ölü, 42 yaralıSudan’da bir seramik fabrikasında patlama: 6 ölü, 42 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de devasa kaya mahallenin üzerine yuvarlandı

Faciaya ramak kalmıştı! Kaya mahallenin üzerine yuvarlandı

Kayseri’de kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs etti

Yer: Kayseri! Kimse ikna edemedi

Hakkari'den acı haber! Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Karı-kocadan iğrenç şantaj! Kadınların müstehcen görüntülerini çekip para istiyorlarmış

Kadınların müstehcen görüntülerini çekip para istiyorlarmış

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı

Ve yıkım çalışmaları başladı

Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.