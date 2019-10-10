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"Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Kongresi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

Bu yıl "Az Gittik Uz Gittik" ana başlığıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek kongrenin ana teması "Anadolu Masalları ve Komşu Masallar"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinin UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle düzenlediği "Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Kongresi" yarın başlıyor.

Bu yıl "Az Gittik Uz Gittik" ana başlığıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan kongrenin ana teması "Anadolu Masalları ve Komşu Masallar" olarak belirlendi.

İki gün boyunca devam edecek kongrede, masallar üzerinden anlatıcılık ve eğitim konuları ele alınacak. Anlatıcılık odaklı çalışmalarda "Anadolu Masalları ve Komşu Masallar", eğitim odaklı çalışmalarda ise "Hikaye ile Öğretmek" teması işlenecek.

Alanında ilk ve tek olan, ayrıca ücretsiz olarak yapılan kongrede hikaye anlatıcılığı alanında önde gelen isimlerin çalışmalarının yanı sıra panellere, sözlü bildiri ve poster sunumlarına, eğitimde hikaye anlatımı uygulamalarına, performans gösterilerine, atölyelere, anlatı, masal ve hikaye etkinliklerine yer verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Kongresi

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