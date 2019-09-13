HABER

Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde Cenevre Birleşmiş Milletler binasında düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek - Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde Cenevre Birleşmiş Milletler binasında düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İdealkent Dergisi'nin ev sahipliğinde her yıl verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri ile kentin gelecekte büyümesini çok boyutlu hesaplayan planlama çalışmaları, kentsel ve mimari dokunun korunması, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamaları, kimlik ve kültür inşa çabaları, insan ekolojisine yaraşır kentsel ekoloji ve çevre düzenlemeleri, araç merkezli değil yaya merkezli şehircilik uygulamaları gibi konulardaki çabaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

Kentle ilgili çalışan başta yerel yönetimler olmak üzere sivil toplum kuruluşları, odalar, birlikler, üniversiteler, özel sektör paydaşları, kamu kurumları, başvurularını en fazla 3 proje ile gerçekleştirebilecek.

Bu yılın ödül kategorileri "Afet ve Göç Yönetimi", "Akıllı Kent", "Atık Yönetimi", "Çevre Düzenleme", "Çocuk Dostu Kent", "İdealkent Özel Ödülü", "Kadın Dostu Kent", "Kent Araştırmaları Özel Ödülü", "Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması", "Mimari Koruma", "Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik", "Sürdürülebilir Enerji", "Sürdürülebilir Kalkınma", "Sürdürülebilir Ulaşım" ile "Yerel Katılım ve Demokrasi" olarak belirlendi.

Geçen yıl düzenlenen Uluslararası İdealkent Ödül Töreni, Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenlerin, bürokratların, politika yapıcıları, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 27 Ekim 2018'de Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında düzenlenmişti.

Bu yıl da hem Türkiye'den hem dünyadan alana önemli katkılar sağlamış kişilerin katılımıyla 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde Cenevre Birleşmiş Milletler binasında düzenlenecek törenle şehircilik alanına katkı sağlayan projelerin görünür kılınması hedefleniyor.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Van'ın berivanları yayla yolundaVan'ın berivanları yayla yolunda
İlk işi yangın alanında inceleme olduİlk işi yangın alanında inceleme oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Dünya Şehircilik Günü" İdealkent Dergisi Kent Araştırmaları Enstitüsü kent yaşamı proje Uluslararası İdealkent Ödülleri

En Çok Okunan Haberler

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Son dakika! Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Süper Loto sonuçları 12 Eylül: 2 milyon TL tek kişiye gitti

Bu hafta da büyük ikramiye sahibini buldu!

Son dakika... 45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

Cuma mesajları 2019: 13 Eylül için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 13 Eylül Cuma - Merkür, Venüs ile kavuşuyor

Merkür, Venüs ile kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.