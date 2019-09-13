Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buluyor

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde Cenevre Birleşmiş Milletler binasında düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İdealkent Dergisi'nin ev sahipliğinde her yıl verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri ile kentin gelecekte büyümesini çok boyutlu hesaplayan planlama çalışmaları, kentsel ve mimari dokunun korunması, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamaları, kimlik ve kültür inşa çabaları, insan ekolojisine yaraşır kentsel ekoloji ve çevre düzenlemeleri, araç merkezli değil yaya merkezli şehircilik uygulamaları gibi konulardaki çabaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

Kentle ilgili çalışan başta yerel yönetimler olmak üzere sivil toplum kuruluşları, odalar, birlikler, üniversiteler, özel sektör paydaşları, kamu kurumları, başvurularını en fazla 3 proje ile gerçekleştirebilecek.