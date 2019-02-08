HABER

Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

Yörüklerin unutulmaya yüz tutmuş maddi manevi değerlerini hatırlamak hedefiyle Bursa'da düzenlenen sempozyumun açılış oturumu yapıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından, Türk kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu" başladı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ördekli Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birçok yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin, sempozyumda yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'nın kültür ve uygarlık değerleri bakımından zengin bir kent olduğunu belirtti.

Bugüne kadar düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildirilerin basılarak bilim dünyasına hazineler kazandırıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra yaklaşık iki asır, Orta Asya'dan Anadolu'ya kitleler halinde göç eden Türk kabilelerinin önemli bir kısmı, 'Oğuz' veya 'Türkmen' adıyla bilinmekteydi. Daha sonra bunların Anadolu'nun batısında yaşayanları, yaşadıkları hayat tarzından dolayı 'Yörük' adıyla bilinmeye başlandı. Ancak burada 'Yörük' ve 'Türkmen' kavramlarını ayrı ayrı düşünmemek gerekir. Yörüklerin tabiata zarar vermeden icat etmiş oldukları yaşam tarzlarını da sempozyumda ele alacağız."

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ile Ersen Varlı'nın "Yörük Müziği" dinletisinin ardından oturumlara geçildi.

Yörüklerin unutulmaya yüz tutan maddi, manevi değerlerini hatırlamak hedefiyle düzenlenen sempozyumda, iki gün boyunca Türkiye'den ve Orta Asya'dan 31 akademisyen bildiri sunacak.

Türk dünyasında bayram havasında gerçekleşen göç hazırlıklarının, Yörüklerin zengin folklorlarının ve müziklerinin ele alınacağı sempozyum, sekiz oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ile Kırgızistan Bilimler Akademisinden öğretim üyeleri sunumlar yapacak.

PARTNER Rahat diye giyiyoruz ama... Rahat diye giyiyoruz ama...
MEKSA Vakfı, mülteci ve sığınmacılar ile ilgili mesleki durum raporunu açıkladıMEKSA Vakfı, mülteci ve sığınmacılar ile ilgili mesleki durum raporunu açıkladı
Dündar’dan iz bırakacak projelerDündar’dan iz bırakacak projeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Sempozyum yörük

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.