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Ümit Özdağ, altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı! İYİ Parti'de büyük düşüş, AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

25.08.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, seçim iklimine girdi. 2023 Haziran'daki seçimler öncesinde Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılmaya devam ediyor. OPTİMAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var. Mülteci konusu hakkındaki çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın partisi, altılı masanın iki önemli paydaşını geride bıraktı.

Ümit Özdağ, altılı masanın üç önemli partisini geride bıraktı! İYİ Parti'de büyük düşüş, AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Araştırma firmaları seçim öncesinde anket sonuçlarını duyurmaya devam ediyor. AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının 11 puan olduğu ifade edildi. Bazı anketlerde İYİ Parti'nin oy oranının %20'lere çıktığı ifade edilmişti. Bu anket sonucuna göre Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti'nin oy oranı %10...

O ANKETE GÖRE HDP, MHP'Yİ SOLLADI!

OPTİMAR'ın son seçim anketine göre AK Parti'nin oy oranı %37.2, CHP'nin oy oranı ise %26! İki parti arasındaki puan farkının 11.2 olduğu ifade edildi. Yine aynı ankete göre HDP'nin oy oranının %9.9 olduğu belirtilirken MHP'nin oyunun ise %9.5 olduğu aktarıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ, ALTILI MASANIN ÜÇ PARTİSİNİ GERİDE BIRAKTI

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu olan Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise %1.5 olarak ifade edildi. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin altılı masa üyesi DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ni geride bıraktığı da belirtildi.

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Ankete göre Zafer Partisi'nin oy oranı %1.5, DEVA'nın oy oranı %1, Saadet Partisi'nin oy oranı %0.7, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise %0.6 olarak gösterildi.

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seçim anketi Ümit Özdağ ak parti tayyip erdoğan
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