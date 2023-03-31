Unakit taşı faydaları: Unakit taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Unakit taşı, kayaç çeşitleri arasında yer alan bir doğal taştır. Pembe feldspar, yeşil epidot ve kuvars taşı olmak üzere toplam üç mineralden meydana gelir. Değerli taşlar arasında bulunan unakit taşının rengi yeşildir. Yeşil üzerine kırmızı ve pembe renk tanecikleri mevcuttur. Doğal taş seçerken veya alırken kararsız kalındığında konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir alternatif tıp uzmanından yardım alınabilir.

Unakit taşı anlamı nedir?

Unakit taşı, günümüzde birçok kişi tarafından kullanılır. Enerjisi yüksek olan doğal taşlar arasında yer alır. Bu taşın insan sağlığına çok sayıda yararı olduğuna inanılır. Kutsal olarak görülen bu taş, kullanan kişiye anda kalma hissini yaşatır. Unakit taşı anlamı kullanan kişinin niyetine göre değişebilir. Bazı kişiler bu doğal taşı sağlık amaçlı kullanmayı tercih ederken bazıları ise yalnızca aksesuar amaçlı kullanabilir. Göz alıcı görüntüsüyle dikkat çeken doğal taşlardan biridir. Brezilya, Fransa, Meksika, Japonya, Avusturya, Rusya, İtalya, Finlandiya gibi birçok ülkede bu taşa rastlanır. Titreşim taşı olarak da tabir edilen bu taş, duru görü yeteneğinin ortaya çıkmasında büyük rol oynar.

Unakit taşı özellikleri nelerdir?

Unakit taşının yaydığı titreşim sayesinde kullanan kişiye iç huzur verdiğine inanılır. Özellikle uyku problemlerine karşı olumlu etkilere sahip olduğu söylenir. Stresin azaltılmasına yardımcı olan bu taş, uyum taşı olarak da bilinir. Günümüzde aksesuar yapımında kullanıldığı gibi süs eşyası veya dekoratif amaçlı kullanımı da yaygındır. Bu taşın sertlik derecesi 6 ile 7 arasındadır. Normalde bu sertlik derecesinde olan doğal taşlar dayanıklı olarak tabir edilir. Ancak unakit taşı kolay kırılabilen bir yapıya sahiptir. Bu yüzden kullanırken kırılmalara karşı dikkat edilmesi önerilir. Genel olarak unakit taşı özellikleri ise şu şekildedir:

Ruhsal gelişim bakımından yararlı olduğuna inanılır.

Enerjiyi dengede tutarak hastalıklara yakalanılmamasını sağlar.

Kolay kırılabilir bir yapıya sahiptir. Özellikle yeşil görünen bölümü daha kırılgandır.

Uyum ve denge taşı olarak tabir edilir.

Silikatlar sınıfında yer alır.

Saçların daha çabuk uzamasına yardımcı olur.

Cildin daha hızlı bir şekilde kendini toparlamasını sağlar.

Kalp çakrası ve üçüncü göz çakrasıyla harika bir uyum içerisindedir.

Unakit taşı ne işe yarar?

Unakit taşı hem ruha hem de bedene şifa veren bir doğal taş olarak tanımlanır. Ancak bu taşın etkilerini yaşayabilmek için taşın gücüne inanılması gerektiği söylenir. İnanıldığı takdirde kişiyi manevi yönden rahatlatma gücüne sahiptir. Depresyon gibi ruhsal yönden kişiyi yiyip bitiren duygulara karşı çok etkili bir taş olduğu belirtilir. Kişinin zor zamanları daha kolay bir şekilde atlatmasını sağlar. Her doğal taşta olduğu gibi unakit taşını kullanmadan önce doğal taşlar hakkında bilgi sahibi olan bir alternatif tıp uzmanına danışılması önerilir. Genel olarak unakit taşı faydaları ise şu şekildedir:

Kan dolaşımını düzenler ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Yaşam enerjisini arttırdığı söylenir.

Kişinin kendi değerinin farkına varmasında etkilidir.

Özellikle gebelik sürecinde kullanılması tavsiye edilir. Düşük riskini en aza indirdiğine inanılır. Anne adayını ve bebeğini hastalıklardan koruduğu söylenir.

Gebe kalmak isteyip kalamayanlara fayda sağladığına inanılır.

Radyasyondan kaynaklı ortaya çıkan zararları en aza indirir.

Kanser hastalığına şifa olduğu söylenir.

Bağımlılıklara karşı savaşma gücüne sahiptir.

Tümör tarzı oluşumların gelişmesini önler.

Kişinin üzerindeki fazla elektriği atmada etkilidir. Bu yüzden topraklaşma taşı olarak da bilinir.

Ruhsal açıdan yaşanan rahatsızlıkların giderilmesini sağlar.

Çevredeki negatif enerjiyi alıp yerine pozitif enerji koyar.

Erkeklerde üreme sistemini düzenlediğine inanılır.

Hamilelerin daha kolay doğum yapmasını sağlar.

Göz sağlığını korur ve kişinin görme gücünü artırır.

Kullanan kişinin olaylara karşı daha yapıcı ve hoşgörülü yaklaşmasını sağlar.

Unakit taşı nasıl temizlenir?

Tüm doğal taşların belirli aralıklarla arındırılması gerekir. Özellikle ilk kez kullanılacak doğal taşların kullanmadan önce temizlenmesi büyük önem taşır. Çünkü doğal taşlar elden ele gezdiğinde temas eden kişilerin enerjilerini alır. Bu yüzden kullanmadan önce üzerinde biriken enerjiden arındırılması önerilir. Unakit taşını temizlerken uygulanabilecek bazı yöntemler şu şekildedir:

Toprağa gömüp bir gece bekletmek (Toprağın kuru olması gerekir.)

Akan suyun altında 5 dakika kadar yıkamak

Güneş ışığında temizlemek

Tütsü yakarak tütsünün dumanıyla arındırmak

Mum ışığının yanına koyarak temizlemek

Tuz lambasının yanına koyarak arındırmak

Doğal taşların kullanımı veya nasıl arındırılması hakkında daha bilgi almak için alanında uzman olan bir alternatif tıp doktoruna danışılması tavsiye edilir.

Gerçek unakit taşı nasıl anlaşılır?

Doğal taşların orijinal olup olmadığını anlamak bazen zor olabilir. Günümüzde sahte doğal taş satışı yapan bazı yerler mevcuttur. Unakit taşının gerçek olup olmadığını anlamanın birkaç basit yolu vardır. Bu yollardan ilki ortam sıcaklığıdır. Oda sıcaklığında bulunan bir doğal taşa temas edildiğinde soğukluk hissi verir. Eğer satın alınan unakit taşı soğukluk yerine sıcaklık hissi veriyorsa o taşın gerçek olmadığından şüphe duyulabilir. Bir diğer yol ise ısıtmadır. Orijinal olmayan bir doğal taş ısıya maruz kaldığında üzerindeki boya akar. Ancak gerçek olan bir doğal taşta bu durum söz konusu değildir. Sahte taşlarla karşılaşmamak için doğal taşların güvenilir ve bilinen yerlerden alınması büyük bir önem taşır.

