Ünal Karaman: Kazanmak sevindirici

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karaman, kazanmanın sevindirici olduğunu belirterek, "Sahada mücadele veren, ihtiyacı olanı alan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizi yürekten desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Takımda hiçbir şey değişmedi. Gençlerbirliği maçında Sörloth üç golü atmış olsaydı, iki farka öne geçmiş olacaktık. Sivas'ta penaltıyı atmış olsaydık belki istediğimizi almış olacaktık. Bugün farklı şeyler konuşacaktık. Bugün 4-1 kazandık hata yapmadık mı? Elbette ki yaptık. Futbolun içinde bunlar her daim olacak. Görünen o ki biz saha içindekiler ve soyunma odasındakilerle ya da bize inanan samimi insanlarla bu süreci geçmeye çalışacağız. Beşiktaş gibi köklü camiada zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor ama henüz daha ligin başı denilebilir. Bu tarz hatalar olabilir. Aslında çok fazla da değişen bir şey yok. Oyuncularım yine mücadele diyor, bundan önceki haftalarda da ediyordu. Kazanamayınca bu mücadele görünmüyordu. Şimdi kazandık diye de her şeyi harika gibi göstermenin de manası yok. Evet biz kazandık, oyuncularım her zamanki gibi mücadele ettiler. Ama bu mücadelenin karşılığında buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Bu bizim adımıza sevindirici. Zaten geldiğimiz andan beri bütün oyuncularım takım aidiyeti içerisinde birbirlerine en ufak sorun çıkartmaksızın mücadele veriyorlar. Bunu görüp takdir edenler başımızın tacı. Görmeyip, kaostan beslenenlere de çok fazla söyleyecek sözümüz yok. Biz aynı antrenmanları, aynı bildiğimizi yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Oyuncularımız adam, insan. Yoklukta mazerete sığınmıyorlar. Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor. Değişen hiçbir şey yok. O maçlarda kaçırdık kazanmadık, bu maçta attık. Sonuç bu" dedi.