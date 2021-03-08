Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açıkacak mı? YÖK'ten açıklama

Koronavirüs pandemisi sebebiyle üniversiteler geçen yıl kapatılmış ve birçok öğrenci aile evine dönmüştü. Daha sonra birkaç kere üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi konuşuldu ve her seferinde vaka sayısının üniversitelerin açılması için yüksek olduğuna karar verildi.
Bahar döneminde özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık bölümleri gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıklı olan bölümlerdeki uygulama derslerinin üniversite kararına bağlı olarak yüz yüze verilebilmesine karar verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptıklarını, bu değerlendirmeler ile uygulamalı eğitimin mümkün olduğu ölçüde yüz yüze; teorik eğitimin ise online olarak devam edilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Bu değerlendirmeden sonra verilen kararın Yüksek Öğretim Kurumu yetkililerine iletildiğini belirtti.
Yüksek Öğretim Kurumu, bahar döneminin nasıl olacağına dair sorulara "uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğunca yüz yüze yapılmasına, teorik eğitimlerin ise online olarak devam etmesine karar verildi" diyerek yanıt verdi.
YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada ise bahar döneminde eğitimin nasıl devam etmesi gerektiğine dair üniversitelerin öğretim elemanlarına ve öğrencilerine danıştıklarını ve aldıkları kararları, öğretim elemanları ile öğrenciler tarafından gelen görüşler doğrultusunda şekillendirdikleri belirtildi. Bu süreçte 1 milyon 300 bin öğretim elemanı ve öğrencinin katıldığı bir anket gerçekleştirildi. Bu anket aynı zamanda Türkiye'nin ulusal boyuttaki en büyük anketi oldu.
Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda, salgın endişesi ya da barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma hakkından faydalanabilecekleri belirtildi.
Bu açıklamaya göre öğrenciler, eğitime devam edemedikleri takdirde bağlı oldukları yüksek öğrenim kurumundaki kayıtlarını dondurabilecek.
Hibrit eğitim modeli, online ve yüz yüze eğitimin bir arada götürüldüğü eğitim modelidir.
Hibrit eğitimde, öğrenciler teorik eğitimlerini web tabanlı öğrenme yöntemi ile alırlar. Bu sayede istedikleri yerden, istedikleri şekilde eğitim aldıkları sınıfa bağlanabilirler.
Yüz yüze eğitimler ise genel olarak uygulamalı derslerde kullanılmaktadır. Pandemi dolayısıyla yüz yüze verilecek uygulamalı derslerde her sınıf, olması gereken kapasite boyutunda gruplara ayrılır ve uygulamalar yeni düzene uygun öğrenci sayısı ile yapılır.