Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açıkacak mı? YÖK'ten açıklama

Koronavirüs pandemisi sebebiyle üniversiteler geçen yıl kapatılmış ve birçok öğrenci aile evine dönmüştü. Daha sonra birkaç kere üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi konuşuldu ve her seferinde vaka sayısının üniversitelerin açılması için yüksek olduğuna karar verildi.

Bahar döneminde özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık bölümleri gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıklı olan bölümlerdeki uygulama derslerinin üniversite kararına bağlı olarak yüz yüze verilebilmesine karar verildi.

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptıklarını, bu değerlendirmeler ile uygulamalı eğitimin mümkün olduğu ölçüde yüz yüze; teorik eğitimin ise online olarak devam edilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Bu değerlendirmeden sonra verilen kararın Yüksek Öğretim Kurumu yetkililerine iletildiğini belirtti.

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Yüksek Öğretim Kurumu, bahar döneminin nasıl olacağına dair sorulara "uygulamalı eğitimlerin mümkün olduğunca yüz yüze yapılmasına, teorik eğitimlerin ise online olarak devam etmesine karar verildi" diyerek yanıt verdi.