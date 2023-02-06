Üniversiteler tatil mi? Deprem sonrası üniversiteler tatil oldu mu? YÖK’ten son dakika açıklaması

Deprem sonrası üniversitelerin tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yükseköğretim Kurulu depremden etkilenen illerde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği 10 il; Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini açıklamıştı.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖk tarafından yapılan açıklamada “Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.” denildi.

OKULLAR TATİL OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği 10 il; Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurmuştu.

Oktay açıklamasında, "1 haftalık okullar tatil ama sonrasıyla alakalı Bakanımızla değerlendireceğiz ve ilan edeceğiz." demişti.

