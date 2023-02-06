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Üniversiteler tatil mi? Deprem sonrası üniversiteler tatil oldu mu? YÖK’ten son dakika açıklaması

06.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması merak ediliyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Okulların deprem sonrası tatil olmasının ardından gözler üniversitelere çevrilmişti. YÖK tarafından açıklama yapıldı. Peki, üniversiteler tatil mi? Deprem sonrası üniversiteler tatil oldu mu?

Üniversiteler tatil mi? Deprem sonrası üniversiteler tatil oldu mu? YÖK’ten son dakika açıklaması

Deprem sonrası üniversitelerin tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yükseköğretim Kurulu depremden etkilenen illerde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği 10 il; Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini açıklamıştı.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖk tarafından yapılan açıklamada “Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.” denildi.

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OKULLAR TATİL OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği 10 il; Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurmuştu.
Oktay açıklamasında, "1 haftalık okullar tatil ama sonrasıyla alakalı Bakanımızla değerlendireceğiz ve ilan edeceğiz." demişti.

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