Üniversiteli Kader Buse'nin ismi caddeye verildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ın adı, Belediye Meclisinin aldığı kararla caddeye verildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, gündem maddeleri arasında bulunan, Kader Buse Acar'ın isminin Sanayi Caddesi'ne verilmesi konusu görüşüldü.

Acar'ın isminin caddeye verilmesi, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gül, hortumda zarar gören 35 ev ile 19 iş yerinin tadilatının, belediye ekiplerince bir haftada tamamladığını bildirdi.

Ancak hortumda kaybolan Acar'ın halen bulunamamasının büyük üzüntüye neden olduğunu vurgulayan Gül, "Acar ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek ve Kader Buse Acar'ın ismini yaşatmak için, kızımızın kaybolduğu Sanayi Caddesi'nin ismini Kader Buse Acar Caddesi olarak değiştiriyoruz. Acar ailesine tekrar sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kemer ilçesinde hortum nedeniyle, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayınca Acar'ın aranmasına 11 Şubat'ta son verilmişti.

