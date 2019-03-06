HABER

Üniversiteli Kader Buse'nin ismi caddeye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortumda bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan ve arama çalışmaları sonuçsuz kalan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın isminin caddeye verilmesi kararlaştırıldı - Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül: - "Acar ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek ve Kader Buse'nin ismini yaşatmak için, kızımızın kaybolduğu Sanayi Caddesi'nin ismini, Kader Buse Acar Caddesi olarak değiştiriyoruz"

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ın adı, Belediye Meclisinin aldığı kararla caddeye verildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, gündem maddeleri arasında bulunan, Kader Buse Acar'ın isminin Sanayi Caddesi'ne verilmesi konusu görüşüldü.

Acar'ın isminin caddeye verilmesi, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gül, hortumda zarar gören 35 ev ile 19 iş yerinin tadilatının, belediye ekiplerince bir haftada tamamladığını bildirdi.

Ancak hortumda kaybolan Acar'ın halen bulunamamasının büyük üzüntüye neden olduğunu vurgulayan Gül, "Acar ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek ve Kader Buse Acar'ın ismini yaşatmak için, kızımızın kaybolduğu Sanayi Caddesi'nin ismini Kader Buse Acar Caddesi olarak değiştiriyoruz. Acar ailesine tekrar sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kemer ilçesinde hortum nedeniyle, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayınca Acar'ın aranmasına 11 Şubat'ta son verilmişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirttiÜmraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti
Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar ZirvesiÜsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya kader buse acar Kemer Kemer Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.