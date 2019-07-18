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Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

’Rolex’ şarkısıyla tüm dünyada fırtına gibi esen ve 600 milyonu geçen video izlenme rakamlarına sahip olan Ayo-Teo kardeşler, Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek dövme yaptırdı.İlçede hizmet veren ve yurt dışında katıldıkları dövme yarışmalarında birçok derece kazanarak adını duyuran ’Cleopatra İnk Tattoo’ adlı dövme stüdyosuna yurt dışından dövme teklifleri geldi.

’Rolex’ şarkısıyla tüm dünyada fırtına gibi esen ve 600 milyonu geçen video izlenme rakamlarına sahip olan Ayo-Teo kardeşler, Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek dövme yaptırdı.
İlçede hizmet veren ve yurt dışında katıldıkları dövme yarışmalarında birçok derece kazanarak adını duyuran ’Cleopatra İnk Tattoo’ adlı dövme stüdyosuna yurt dışından dövme teklifleri geldi. Bunları fırsata çevirmek amacıyla internet üzerinden dövme rezervasyonu sistemi kuran stüdyo, turistlere anlaşmalı oldukları tur şirketleriyle uçak ve otel konaklamasının içerisinde bulunduğu paket sunmaya başladı. Birkaç yıldır yapılan uygulama geçen yıl paket sistemiyle daha çok talep gördü. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamaya yurt içinden de talep geldi. İşletme franchising sistemine de geçerek, yurt dışında ve Türkiye’de birçok stüdyo açtı.
Birçok ünlü isimin dövmelerini yapan işletme son olarak 600 milyonu geçen video izlenme rakamlarına sahip ve ‘Rolex’ şarkısıyla dünyada çapında tanınan Ayo-Teo kardeşleri ağırladı. Ünlü ikiliyi fark eden çevredeki yabancılar fotoğraf çekindi.

“Alanya’yı Hollywood gibi bulduk”
Dövmesini yaptıran Amerikalı ünlü ikili Ayo & Teo, Alanya’yı çok beğendiklerini aktardı. Ayo, "İlk defa Alanya’ya geliyoruz ve gerçekten çok güzel Hollywood gibi bulduk burayı çok güzel görünüyor. Cleopatra İnk Tattoo güzel bir marka burada dövmemi de yaptırdım. Akşam da bir eğlence merkezinde şovumuz var. Yeni 2 şarkımızı da orada fanlarımıza taşıyacağız" dedi.

“Franchising sistemine geçtik”
Cleopatra İnk Tattoo Genel Müdürü Sönmez Aybaz ise amaçlarının dövme sektörünü ileriye taşımak olduğunu söyledi. Kurumsal hale geldiklerini ifade eden Aybaz, "Amacımız stüdyomuzu kurumsal hale getirmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 2014 yılında ilk stüdyomuzu açtıktan sonra Avrupa düzenlenen çeşitli dövme yarışmalarına katılarak derecelere girdik. Bu sayede Avrupalı turistler bizim ismimizi duymaya başladılar. Daha sonra birçok stüdyo açarak franchising sistemine geçtik. Şu anda 20 stüdyo ile Alanya ve Side bölgesinde hizmet vermekteyiz. Haricinde Finlandiya ve Norveç’te de stüdyolarımız var" diye konuştu.
İsimlerini duyarak Ayo-Teo kardeşlerin dövme yaptırmak için geldiğini aktaran Aybaz, "Ayo-Teo kardeşler ismimizi ve bu işte ne kadar başarılı olduğumuzu duymuşlar. Bizimle menajerleri vasıtasıyla iletişime geçtiler ve dövmelerini yaptırıyor. Biz futbol ve ünlü camiasında artık çok tanınır bir hale geldik. Türkiye’de de birçok ünlü isme dövme yaptık. Bizim çıtamız daha da yükseğe çıkacak inşallah” ifadelerini kulandı.

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da

Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da
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