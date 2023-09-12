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Ünlü fenomen Ala Tokel'in estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı! "Yeniden doğmuş"

12.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyal medya fenomeni Ala Tokel değişimiyle adından söz ettiriyor. Tokel, 2018 yılından beri çektiği videolarla sosyal medyada tanınan isimler arasında yer alıyor. Makyaj videolarıyla ünlenen fenomenin estetiksiz halleri ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alan Ala Tokel, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Yüzüne yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüşen ünlü ismin estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

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Sosyal medyanın bilinen isimlerinden Ala Tokel, geçirdiği değişimle gündem oldu.

Yüzüne çok sayıda estetik müdahalede bulunan ünlü fenomenin estetiksiz halleri herkesi şaşırttı.

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Şu anki halinden oldukça farklı bir görünüme sahip olan Tokel'in burun estetiği, dudak dolgusu, göz kapağı kaldırma ve çene dolgusu gibi işlemler yaptırdığı görülüyor.

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Tokel'in eski hallerini görenler ise 'Yeniden doğmuş resmen', 'Ajda Pekkan'ın yolunda', 'Bu nasıl değişim', 'Sen Ala isen o kim?' gibi yorumlarda bulundular.

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Instagram'da 600 bin takipçisi bulunan Ala Tokel 3 Aralık 1994 doğumludur.

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2017 yılında Eren Bülbül ile evlenen Ala Tokel, bir süre evli kaldıktan sonra boşandıklarını duyurmuştu. Boşanmalarının nedenine ise tam olarak açıklık getirmedi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümü olan Ala Tokel, şu an bir makeup stüdyo sahibidir. Youtube ve Instagram'dan da paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Ala Tokel sosyal medya

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