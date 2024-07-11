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    4. Ünlü futbolcunun adını özel bölgesine dövme olarak yaptırdı! O anları sosyal medyadan paylaşınca çok konuşuldu

    Ünlü futbolcunun adını özel bölgesine dövme olarak yaptırdı! O anları sosyal medyadan paylaşınca çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 09:40
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    Sosyal medya fenomeni Tyffany Santos, İngiltere'nin Euro 2024'teki başarısını kutlamak için Jude Bellingham'ın adını özel bölgesinde dövme olarak yaptırdı. O anları sosyal medyadan paylaşan fenomen isim hayranlarını şaşkına çevirdi.

    Ünlü futbolcunun adını özel bölgesine dövme olarak yaptırdı! O anları sosyal medyadan paylaşınca çok konuşuldu

    Sosyal medya fenomeni Tyffany Santos hayranından kendisine yöneltilen 7 bin sterlin (yaklaşık 296 bin 202 TL) ödemeyle birlikte ünlü futbolcunun adını cinsel organına dövme yaptırması isteğini geri çevirmedi. Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın adını vücuduna mürekkeplediği anları sosyal medyadan paylaşan fenomen isim görenleri şaşkına çevirdi.

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    Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral olurken tepkileri de beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en garip şey" yorumunda bulundu.

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    dövme fenomen
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