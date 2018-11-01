Ünlü isimlerden Sıla'ya destek yağıyor

DEMET AKALIN

Gücünüz kuvvetiniz ne şarkı sözlerine ne güzel yüreğine dokunabilir... yanındayım her zaman

GÜLBEN ERGEN

Yıkamadığın kadına, devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye, şiddet uygulayan güçsüz “erkek” o kadın senin ezik şiddetinle, bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmez ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bir sus ve uzaklaş!

MUSTAFA SANDAL

Yeter artık! Kadına şiddet olaylarından sıkıldık, bunaldık! Nasıl adamsınız siz arkadaş? Bir kadını yerlerde sürüklemek nedir? Onlar bizim annemiz, kız kardeşimiz, sevgilimiz, canımızın bir parçası! Nefretle kınıyorum! Geçmiş olsun Sıla kardeşim...