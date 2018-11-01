MAGAZİN

Ünlü isimlerden Sıla'ya destek yağıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek oldu.

Ünlü isimlerden Sıla'ya destek yağıyor

DEMET AKALIN

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Gücünüz kuvvetiniz ne şarkı sözlerine ne güzel yüreğine dokunabilir... yanındayım her zaman

GÜLBEN ERGEN

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Yıkamadığın kadına, devrilmiyor diye, çok güzel ve başarılı diye, şiddet uygulayan güçsüz “erkek” o kadın senin ezik şiddetinle, bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmediğin kadın tarafından, kendini vazgeçilmez ve değerli zanneden erkekler güçsüzlük sizin diğer adınız. 6164. maddenin 5. maddesi gereği sen bir sus ve uzaklaş!

MUSTAFA SANDAL

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Yeter artık! Kadına şiddet olaylarından sıkıldık, bunaldık! Nasıl adamsınız siz arkadaş? Bir kadını yerlerde sürüklemek nedir? Onlar bizim annemiz, kız kardeşimiz, sevgilimiz, canımızın bir parçası! Nefretle kınıyorum! Geçmiş olsun Sıla kardeşim...

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detaylarıSıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları
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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural şiddet darp ünlü destek

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