Ünlü manken Tuğba Özay Hatay'dan paylaştı... “Siz buna yaşamak mı diyorsunuz?”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneydoğusunu yerle bir etti. Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin etkilediği 10 ilde gönüllü olarak yardım çalışmaları başlatıldı. Ünlülerin büyük bir bölümü afet bölgelerine giderek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı. Kahramanmaraş depreminin en çok etilediği illerden biri olan Hatay’a giden ünlü manken Tuğba Özay sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla isyan etti.

“GÜNLERDİR KENDİMİ TUTUYORUM”

Depremzedeler için çadır ve erzak istediğini dile getiren Özay, “Çadır dileniyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi vatandaşım için ben çadır dileniyorum, erzak dileniyorum. Böyle bir sistem var mı ya? Yemin ederim günlerdir kendimi tutuyorum. Bu yaşamak değil. Bu yaşamak mı? Siz bu insanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapamazsınız. Gerçek anlamda milliyetçisiniz, gerçek anlamda vatanseversiniz, gerçek anlamda insanseverseniz, gerçek anlamda bu toprakları bu coğrafyayı seviyorsanız, atalarınızı onların kemiklerinizi sızlatmak istemiyorsanız bu vatanın evlatlarına sahip çıkacaksınız. Öyle ekranlara çıkıp şov yapmakla olmaz bu işler. Gelin bakın biz günlerdir sahadayız” dedi.

Depremzedelerin yaşadıkları yerleri gösteren Özay, “Ablam lütfen terliğini saklama utanması gereken sen değilsin. Çamaşırlar, bulaşıklar bu kirli sularda yıkanıyor. Bizim insanımız bunu hak etmiyor. Bakın bundan sonra herkesi, her şeyi tek tek ifşa edeceğim. O kadar da kararlıyım. Canım pahasına da olsa” diye konuştu.



