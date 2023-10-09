Ünlü model Francia James, Mike Tyson ile karşı karşıya geldi!

UFC başta olmak üzere birçok dövüş sporu ile ilgilenen sporcularla olan yakın ilişkisi ile tanınan 33 yaşındaki ünlü OnlyFans yıldızı Francia James, bu kez dünyanın en büyük ağır siklet boksörlerinden olan Mike Tyson ile karşı karşıya geldi.

TYSON BİR ANDA KENDİNE ÇEKTİ

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü model, binlerce beğeni aldı. Yüz yüze gelen iki ünlü ismin göğüs göğüse geldiği anlarda Mike Tyson, James'i bir anda kendine çekti ve kucakladı.

"BU KARŞILAŞMAYI KİM KAZANDI?"

Francia paylaşımına "Bu karşılaşmayı kim kazandı" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

