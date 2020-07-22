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Ünlü oyuncu gözlerini daha büyük göstermek için bunları yapıyormuş! Makyaj sırları ortaya çıktı...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzak Doğuluların büyük gözlere hayranlık duyduklarını duymuş olabilirsiniz. Aynı hayranlık dünya çapında pek çok farklı yerde de kendisini göstermeye başladı. Siz de gözlerinizin daha büyük ve delici görünmesini istiyorsanız estetik operasyonlara ihtiyacınız yok. Sizin için derlediğimiz gözleri büyük gösteren makyaj tüyoları ile siz de büyük gözlere sahip olabilirsiniz.

Ünlü oyuncu gözlerini daha büyük göstermek için bunları yapıyormuş! Makyaj sırları ortaya çıktı...

İfadeye derin bir anlam katan büyük gözler aslında kültürümüzde ezelden beri sevilir. Türkan Şoray'ın aşk dolu ifadesi, Gülşen Bubikoğlu'nun asi görünüşü büyük gözlerle özdeşleşmiştir. Sizin de büyük gözlere sahip olmanız için gereken tüm tüyolar burada. İşte detaylar!

BEYAZ GÖZ KALEMİ ÇOK ETKİLİ!

Beyaz göz kalemi, gözlerinizin aydınlık ve sağlıklı görünmesi için çok önemlidir. Önemsiz bir detay gibi dursa da göz içini daha geniş gösteren en temel faktörlerden bir tanesi beyaz göz kalemi kullanmaktır. Beyaz göz kalemini üst göz kapağının içine sürmemelisiniz. İstenilen etkiyi alt göz kapağının içine sürdüğünüzde elde edersiniz. Alt göz kapağınıza siyah göz kalemi sürdüğünüzde gözleriniz olduğundan çok daha küçük görünür.

GÖZ ALTLARINIZ GELECEĞİNİZ KADAR AYDINLIK OLSUN

Koyu göz altı demek yorgunluk, yaşlılık ve hastalık demek! Ne duruyoruz öyleyse, aydınlatalım! Göz altlarındaki damarlı ve karanlık görünümü ortadan kaldırmak için göz çevresi için uygun bir kapatıcı kullanmalısınız. Ardından çok fazla olmayacak şekilde göz çevrenize aydınlatıcı sürdüğünüzde karanlık görüntünün kaybolduğunu göreceksiniz. Aydınlatıcıyı abartmamaya dikkat edin aksi takdirde acemice yapılmış bir makyaj görüntüsü oluşur.

KİRPİKLER HAVAYA!

Aşağı doğru duran kirpikler göz hattınızı da aşağıya düşürdüğü için gözlerinizin küçük görünmesine sebep olur. Bu yüzden kirpikleri kıvrık ve havada tutmanız önemlidir. Bunun için kirpikleri düşürmeyen ve kıvrık tutan bir maskara kullanmalısınız. Maskara seçimi her ne kadar kişiden kişiye değişse de temelde yoğun kıvamlı maskaralar şekillendirme açısından daha başarılıdır. Ayrıca, kirpiklerinizin düşmemesi için kirpik kıvırıcı kullanmayı da ihmal etmeyin.

KIVRIMLI VE DOLGUN BİR EYELİNER!

Göz kapaklarınızın üzerine kalın ve dolgun bir eyeliner çektiğinizde göz bitiş çizginizi yukarıya taşımış olursunuz. Bu da gözünüzün daha büyük görünmesini sağlar. Kıvrımlı ve kuyruklu eyelinerlar ile gözün yuvarlak durmasını engeller ve badem göz oluşmasını sağlar. Ayrıca, kuyruklu eyeliner kullandığınızda gözünüzü yatay olarak da uzatmış olursunuz.

ÜST KİRPİKLERİN ALTINI BOŞ BIRAKMAYIN!

Maskara ve eyeliner kullandığınızda üst göz kapağınızda vurgulu bir siyah yoğunluğu oluşur. Fakat, pek çok kişide üst göz kapağının iç kısmı görünürdür ve bu kısmın ten rengi kalması makyaj kalitenizi ve görsel mükemmelliği düşürür. Bu yüzden, kirpik diplerinizi de siyah kalemle doldurup kusursuz bir çizgi oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde alt kirpik diplerinizin diplerini de siyah bir göz kalemi yardımıyla doldurmalısınız.

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