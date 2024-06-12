Ünlü oyuncu Neslihan Atagül bahçesini ekip biçiyordu! İlk mahsulünü alınca dayanamadı

Kadir Doğulu ile olan evliliğiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Atagül, Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

"GURURLU" NOTUNU DÜŞTÜ

Son dönemde kendini bahçe işlerine veren oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda evinin bahçesine tohum ekmişti.

31 yaşındaki güzel oyuncunun lüks evindeki bahçesine ektiği tohumlar sonuç verdi.

Bahçenin son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan oyuncu, çektirdiği fotoğraflara "Gururlu" notunu düştü.







