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  4. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül bahçesini ekip biçiyordu! İlk mahsulünü alınca dayanamadı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül bahçesini ekip biçiyordu! İlk mahsulünü alınca dayanamadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 15:09
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Özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda evinin bahçesine tohum ekmişti. O anları ise sosyal medya hesabından paylaşan Atagül'den yeni bir paylaşım daha geldi. Atagül'ün ektiği tohumlar büyüdü.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül bahçesini ekip biçiyordu! İlk mahsulünü alınca dayanamadı

Kadir Doğulu ile olan evliliğiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Atagül, Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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"GURURLU" NOTUNU DÜŞTÜ

Son dönemde kendini bahçe işlerine veren oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda evinin bahçesine tohum ekmişti.

31 yaşındaki güzel oyuncunun lüks evindeki bahçesine ektiği tohumlar sonuç verdi.
Bahçenin son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan oyuncu, çektirdiği fotoğraflara "Gururlu" notunu düştü.

Vitrin


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Neslihan Atagül
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