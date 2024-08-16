Ünlü rapçi ile aşkı kısa sürmüştü! Nilsu Berfin Aktaş yeni sevgilisiyle... Kameraları görünce elini bıraktı

MYNET-Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi birçok projede yer alan Nilsu Berfin Aktaş son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Son olarak ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş'ın mutluluğu kısa sürmüş ilişkisi kıskançlık yüzünden bitmişti.

SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Aktaş “Aşk öyle başlar başlamaz hemen bitmez. Bitmişse, aşk değildir zaten. Kalbimizde her zaman birisi var ama yanımızda değil" sözleriyle adeta kafa karıştırmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş şimdi de yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu önceki akşam eğlence mekanından biri kız üç arkadaşı ile birlikte ayrıldı.

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİK YAPTI

Ünlü oyuncu mekan çıkışında basın mensuplarını fark eder fark etmez hemen yanındaki erkek arkadaşının elini bırakarak kız arkadaşının yanına yöneldi.