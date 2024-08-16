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  4. Ünlü rapçi ile aşkı kısa sürmüştü! Nilsu Berfin Aktaş yeni sevgilisiyle... Kameraları görünce elini bıraktı

Ünlü rapçi ile aşkı kısa sürmüştü! Nilsu Berfin Aktaş yeni sevgilisiyle... Kameraları görünce elini bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.08.2024 09:19
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşamış ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında açıklamalar yağan Aktaş 'kalbimizde her zaman birisi var ama yanımızda değil' demiş bu sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle görüntülendi ama kameraları görünce erkek arkadaşının elini bir anda bıraktı...

MYNET-Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi birçok projede yer alan Nilsu Berfin Aktaş son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Son olarak ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş'ın mutluluğu kısa sürmüş ilişkisi kıskançlık yüzünden bitmişti.

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SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Aktaş “Aşk öyle başlar başlamaz hemen bitmez. Bitmişse, aşk değildir zaten. Kalbimizde her zaman birisi var ama yanımızda değil" sözleriyle adeta kafa karıştırmıştı.

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Nilsu Berfin Aktaş şimdi de yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu önceki akşam eğlence mekanından biri kız üç arkadaşı ile birlikte ayrıldı.

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KAMERALARI GÖRÜNCE PANİK YAPTI

Ünlü oyuncu mekan çıkışında basın mensuplarını fark eder fark etmez hemen yanındaki erkek arkadaşının elini bırakarak kız arkadaşının yanına yöneldi.

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Nilsu Berfin Aktaş
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