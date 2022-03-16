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Ünlü şarkıcı Fedon’un oyuncu yeğenine hırsızlık şoku! 350 bin TL'lik motosikleti çalındı

16.03.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Fedon’un ve Türk sinemasının 'tonton dedesi' olarak bilinen Nubar Terziyan’ın yeğeni oyuncu Bimen Zartar hırsızlık şoku yaşadı. Zartar'ın 350 bin lira değerindeki motosikleti, Şişli’de motosikletli iki hırsız tarafından dakikalar içerisinde çalındı. Hırsızlık anı ise kameralara yansırken, iki şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Ünlü şarkıcı Fedon’un oyuncu yeğenine hırsızlık şoku! 350 bin TL'lik motosikleti çalındı

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Fedon’un ve Türk sinemasının “tonton dedesi” olarak bilinen Nubar Terziyan’ın yeğeni oyuncu Bimen Zartar, yaklaşık 350 bin lira değerindeki motosikletini yaşadığı binanın önüne park etti.

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Zartar’ın evine girmesinin ardından gece saatlerinde sokağa motosikletli ve kasklı 2 şahıs girdi.

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Şahıslar, park halinde olan motosikletin gidon kilidini kırdıktan sonra dakikalar içerisinde çaldı. Ardından da motosikleti sokakta iterek götüren hırsızlar kayıplara karıştı.

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POLİSİN KOVALAMACI SONUCU YAKALANDILAR

Hırsızlık anları ve motosikleti götürmeleri ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olayın ardından oyuncu Bimen Zartar’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucunda polis hırsızlarını izini buldu.

ÇALINAN MOTOSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, hırsızları yaşanan kovalama sonucunda kıskıvrak yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, motosiklete ise polis tarafından el konuldu. İşlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken, motosiklet ise Bimen Zartar’a teslim edildi.

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