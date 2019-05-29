Mynet Trend

Ünlü şarkıcıdan Trump'a müstehcen oyun: Fermuarını açıp...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Saturday Night Live (SNL) şovundaki skeçlerde ABD Başkanı Donald Trump'ı canlandıran ünlü oyuncu Alec Baldwin'in podcast programına konuk olan müzisyen-şarkıcı Moby, bir partide penisini Trump'a sürttüğünü ileri sürdü.

Ünlü şarkıcıdan Trump'a müstehcen oyun: Fermuarını açıp...

2000'lerin başında New York'un Park Avenue semtinde verilen bir partide o dönemin emlak kralı ve reality şovu yıldızı Trump'la karşılaşmasını 'Then It Fell Apart' isimli anı kitabında anlatmış olan Moby, 'Here's The Thing with Alec Baldwin' isimli podcast programında anılarında bu karşılaşmaya neden yer verdiği hakkında konuştu.

GERÇEK Mİ, HAYAL Mİ?

Partide arkadaşlarının kendisine 'kamış teması' diye bir oyundan söz ettiğini, oyunun sarkık penisi pantolondan çıkartıp başkalarına çarptırmak, sürttürmekten ibaret olduğunu, en fazla kişiye sürttürenin oyunu kazandığını aktaran ünlü şarkıcı, o sırada çok sarhoş olduğunu ve penisini çıkarıp Trump'a sürttüğünü söyledi.

"Trump bilmiyordu, etraf karanlıktı, o farkında değildi" diyen Moby, anı kitabında ise böyle bir şey hatırladığını ama o sırada çok sarhoş olduğu ve uyuşturucu madde de aldığı için gerçekten olup olmadığından yüzde 100 emin olamadığını dile getirmişti.

1039165962

TRUMP ŞÜKRETSİN'

Podcast programında kitabın yayımcısının kadınların erkeklerin cinsel taciz ve saldırılarını ifşa kampanyası yürüttüğü '#BeniDe' (#MeToo) atmosferinde bu anıyı kitaba eklemenin doğru olup olmayacağını sorguladığını belirten Moby, şöyle devam etti:

"Şu havada yanıt verdim: Bak, sayemde Donald Trump 'beni de yalan yere tacizle suçladılar' diyebilecek."

Kadınların başını çektiği #MeToo hareketine karşı #MeTooed hareketi de var. "Beni de tacizcilikle suçladılar" diyen erkekler, 'güç ya da intikam peşindeki kadınların kendilerine yalan yere taciz iftirası attığını' savunuyor.

Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü. Göstericiler, Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

'ÇOCUKKEN CİNSEL TACİZE UĞRADIM'

Podcast programında 3 yaşında bir çocukken cinsel tacize uğramasından 'kısa ve travmatikti' diye söz eden Moby, şunları söyledi:

"Ölmüş annemi arkasından suçlamak istemem ama o zaman 23 yaşındaydı ve arkadaşlarıyla takılmak istiyordu ve beni de çok ucuz bir kreşe vermişti, orada cinsel tacize uğradım." 1998'de annesinin ölümünün ardından babasının gerçek ölüm nedeninin intihar olduğunu öğrendiğini de belirtti.

'CİDDİ İLİŞKİ BANA NASİP DEĞİL'

1999 tarihli 'Play' albümü ve 'Why Does My Heart Feel So Bad’ şarkısıyla dünya çapında tanınan müzisyen, asla kimseyle ciddi bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Bunu dert edinip edinmediği sorusuna "Eskiden ederdim, artık bu durumla barıştım... Mutluluğun anahtarının mükemmel kişiyi bulmakta, onunla bir hayat kurmakta yattığını düşünürdüm. Ama bir noktada anladım ki, benim kaderimde bu yok. Artık böyle bir özlemim de kalmadı" yanıtını verdi.

Moby, anı kitabında ödüllü aktris Natalie Portman ile kısa süre çıktığını iddia etmiş, bunu reddeden ve şarkıcının sadece kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Portman'dan daha sonra özür dilemişti.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
2000 yıl sonra bulundu: Başı mükemmel durumda2000 yıl sonra bulundu: Başı mükemmel durumda
Tek teker magandası böyle görüntülendiTek teker magandası böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump moby Alec Baldwin

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü!

Haberi duyan araç sahipleri alarma geçti! Akın ettiler

Haberi duyan araç sahipleri alarma geçti! Akın ettiler

Huawei'den yeni hamle!

Huawei'den yeni hamle!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktorlar bu hastalığı teşhis edemiyor!

Doktorlar bu hastalığı teşhis edemiyor!

2000 yıl sonra bulundu: Başı mükemmel durumda

2000 yıl sonra bulundu: Başı mükemmel durumda

Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte böyle tehlike saçtı

Tek teker magandası böyle görüntülendi

Servis şoförü böyle dehşet saçtı! Kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı

Servis şoförü böyle dehşet saçtı!

Bomba sanılan dev cisim öyle bir şey çıktı ki...

Bomba sanılan dev cisim öyle bir şey çıktı ki...

Kansas'ta düşen yıldırımın ilginç görüntüsü kayda geçti

Düşen yıldırımın ilginç görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.