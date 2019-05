Ünlü şarkıcıdan Trump'a müstehcen oyun: Fermuarını açıp...

2000'lerin başında New York'un Park Avenue semtinde verilen bir partide o dönemin emlak kralı ve reality şovu yıldızı Trump'la karşılaşmasını 'Then It Fell Apart' isimli anı kitabında anlatmış olan Moby, 'Here's The Thing with Alec Baldwin' isimli podcast programında anılarında bu karşılaşmaya neden yer verdiği hakkında konuştu.

GERÇEK Mİ, HAYAL Mİ?

Partide arkadaşlarının kendisine 'kamış teması' diye bir oyundan söz ettiğini, oyunun sarkık penisi pantolondan çıkartıp başkalarına çarptırmak, sürttürmekten ibaret olduğunu, en fazla kişiye sürttürenin oyunu kazandığını aktaran ünlü şarkıcı, o sırada çok sarhoş olduğunu ve penisini çıkarıp Trump'a sürttüğünü söyledi.

"Trump bilmiyordu, etraf karanlıktı, o farkında değildi" diyen Moby, anı kitabında ise böyle bir şey hatırladığını ama o sırada çok sarhoş olduğu ve uyuşturucu madde de aldığı için gerçekten olup olmadığından yüzde 100 emin olamadığını dile getirmişti.

TRUMP ŞÜKRETSİN'

Podcast programında kitabın yayımcısının kadınların erkeklerin cinsel taciz ve saldırılarını ifşa kampanyası yürüttüğü '#BeniDe' (#MeToo) atmosferinde bu anıyı kitaba eklemenin doğru olup olmayacağını sorguladığını belirten Moby, şöyle devam etti: