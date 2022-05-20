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Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'na gözaltı

20.05.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'de gözaltına alındı. Hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı olan Simge Barankoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Simge Barankoğlu daha önce de dolandırıcılık suçundan tutuklanmış, 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'na gözaltı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı. İzmir Ödemiş'te uygulama yapan polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan arama kaydı olan Simge Barankoğlu'nu gözaltına alıp ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Simge Barankoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Barankoğlu daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı.

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SİMGE BARANKOĞLU'NA GÖZALTI

Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, hakkında arama kararı olan Simge Barankoğlu’nu durdurdu. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu’nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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56 GÜN CEZA EVİNDE KALMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

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Kaynak: DHA-İHA

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sosyal medya Gözaltı İzmir
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