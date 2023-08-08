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    4. Ünlü yönetmen William Friedkin 87 yaşında hayatını kaybetti

    Ünlü yönetmen William Friedkin 87 yaşında hayatını kaybetti

    08.08.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    "The French Connection (Kanunun Kuvveti)" ve "The Exorcist (Şeytan)" filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni William Friedkin 87 yaşında hayatını kaybetti.

    Sinema dünyasının usta yönetmenleri arasında gösterilen William Friedkin 87 yaşında Los Angeles’ta hayatını kaybetti. Usta ismin ölümünü yakın arkadaşı Chapman Üniversitesi Dekanı Stephan Galloway doğruladı.

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    Elijah Wood, Friedkin'i etkisi sonsuza kadar genişlemeye devam edecek gerçek bir sinema ustası olarak tanımladı.

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    Edgar Wright ise Instagram hesabından, "Friedkin, parlak bir yetenekti, gerçek bir vizyonerdi. Onun çığır açan tekniklerinin sektörde silinmez bir iz bıraktığını söylemek abartı olmaz” ifadelerini kullandı.

    WILLIAM FRIENDKIN KİMDİR?

    William Friedkin, Amerikalı bir film yönetmeni ve yapımcıdır. 12 Aralık 1935'te Chicago, Illinois'te doğdu. Kariyerine televizyon projeleriyle başlayan Friedkin, kısa sürede sinema dünyasında kendini kanıtlamıştır.

    Friedkin'in en ünlü ve etkileyici filmi, 1971 yılında çektiği "French Connection" adlı suç gerilim filmidir. Bu film, beş dalda Oscar ödülü kazanmıştır, Friedkin de En İyi Yönetmen ödülünü almıştır. Aynı zamanda William Peter Blatty'nin romanından uyarlanan ve 1973 yılında çekilen "The Exorcist" (Şeytan) adlı film de Friedkin'in önemli bir başarısıdır. Bu film de büyük bir gişe başarısı elde etmiş ve korku sinemasının klasiklerinden biri olarak kabul edilmiştir.

    Friedkin, kariyeri boyunca birçok farklı türde film çekmiştir. Suç, gerilim ve korku filmleriyle tanınan yönetmen, "To Live and Die in L.A.", "Sorcerer", "Cruising", "Rules of Engagement" gibi önemli filmlere imza atmıştır.

    Özellikle gerilim ve gerginlik unsurlarını ustaca kullanma yeteneğiyle tanınan Friedkin, sık sık teknik becerileri ve sıradışı film yapısıyla övgü almıştır. Kendine özgü tarzı ve vahşi atmosferiyle filmlerinde izleyiciyi etkilemeyi başarmıştır.

    William Friedkin, sinemaya yaptığı katkılardan dolayı birçok prestijli ödül kazanmıştır. Ayrıca, Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA) ve Amerikan Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (AMPAS) gibi kuruluşlarda aktif olarak yer almıştır.

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