Ünlülerin vazgeçilmezi! Binlerce yıllık doğal şifa kuru fırçalama...

Cildinizi gençleştiren ve banyonuzda bir kaplıca tedavisi almanın harika bir yolu olan kuru fırçalama nasıl yapılıyor, görelim.

PEELİNG YAPARSINIZ

Kuru fırça, ölü deri hücrelerini temizleyen fiziksel bir eksfoliye edici görevi görür. Bu işlem cildinizin yenilenmesini hızlandırabilir ve cildinizin daha genç ve parlak görünmesini sağlayabilir. Kuru fırçalama aynı zamanda cildinizi işlemden sonra uyguladığınız ürünleri emmeye hazırlar. Bu nedenle, örneğin nemlendiriciler pul pul dökülmüş cilt üzerinde daha iyi etki gösterir.

KURU FIRÇALAMA KAN DOLAŞIMINI ARTIRIR

Fırçalama hareketleri kan dolaşımını uyarır ve bu da cildin daha parlak görünmesini sağlar. Bu size anında bir ışıltı vererek cildinizin daha canlı görünmesini sağlar. Cildinizi tahriş etmemek için çok sert fırçalamaktan kaçının.

ENERJİNİZİ ARTIRIR

Artan kan dolaşımı sayesinde kuru fırçalama büyük bir enerji artışı sağlayabilir. Gününüze harika bir başlangıç olarak hizmet etse de, yatmadan önce kendinizi çok aktif ve enerjik hissetmek istemiyorsanız akşamları bu işlemi yaparken dikkatli olun.

BATIK KIL OLUŞUMUNU ÖNLER

Pul pul dökülme nedeniyle kuru fırçalama, batık tüylerden kurtulmanın ve önlemenin etkili bir yoludur. Fırça ile vücudunuza masaj yaptığınızda, vücut kıllarınızı sürekli hareket ettirirsiniz ve herhangi bir sorun çıkmasını engeller. Ve yoğun pul pul dökülme, zaten mevcut olan kılların serbest kalmasına yardımcı olur.