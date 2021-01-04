Ünlülerin vazgeçilmezi! Binlerce yıllık doğal şifa kuru fırçalama...

Cildinizi gençleştiren ve banyonuzda bir kaplıca tedavisi almanın harika bir yolu olan kuru fırçalama nasıl yapılıyor, görelim.
Kuru fırça, ölü deri hücrelerini temizleyen fiziksel bir eksfoliye edici görevi görür. Bu işlem cildinizin yenilenmesini hızlandırabilir ve cildinizin daha genç ve parlak görünmesini sağlayabilir. Kuru fırçalama aynı zamanda cildinizi işlemden sonra uyguladığınız ürünleri emmeye hazırlar. Bu nedenle, örneğin nemlendiriciler pul pul dökülmüş cilt üzerinde daha iyi etki gösterir.
Fırçalama hareketleri kan dolaşımını uyarır ve bu da cildin daha parlak görünmesini sağlar. Bu size anında bir ışıltı vererek cildinizin daha canlı görünmesini sağlar. Cildinizi tahriş etmemek için çok sert fırçalamaktan kaçının.
Artan kan dolaşımı sayesinde kuru fırçalama büyük bir enerji artışı sağlayabilir. Gününüze harika bir başlangıç olarak hizmet etse de, yatmadan önce kendinizi çok aktif ve enerjik hissetmek istemiyorsanız akşamları bu işlemi yaparken dikkatli olun.
Pul pul dökülme nedeniyle kuru fırçalama, batık tüylerden kurtulmanın ve önlemenin etkili bir yoludur. Fırça ile vücudunuza masaj yaptığınızda, vücut kıllarınızı sürekli hareket ettirirsiniz ve herhangi bir sorun çıkmasını engeller. Ve yoğun pul pul dökülme, zaten mevcut olan kılların serbest kalmasına yardımcı olur.
Kuru fırçalama çok rahatlatıcı bir deneyim ve harika bir kişisel bakım eylemi olabilir. Bir masaja benzer, bu nedenle bu işlem vücudunuzu ve zihninizi gevşetmenize ve daha sonra yenilenmiş ve iyi dinlenmiş hissederek gerginliği bırakmanıza yardımcı olur.
Miranda Kerr, kuru fırçalamaya olan aşkını uzun zamandır anlatıyor. Hatta Instagram sayfasında bu ritüeli yaptığını gösteren bir video yayınladı ve 'dolaşımı ve pul pul dökülmeyi artırdığı için her gün kuru vücut fırçalamaya bayılıyorum' yazdı. Kuru fırçalama, cildin diğer güzellik ürünlerini daha iyi emmesine yardımcı olduğundan, Miranda güne bu rutinle başlar ve diğer cilt bakım ürünlerini daha sonra uygular.
Gwyneth Paltrow da kuru fırçalamanın büyük bir hayranı. Bir röportajında bunu her gün yaptığını ve bu tekniğin selülitin pürüzsüzleşmesine yardımcı olduğunu ve kan dolaşımını iyileştirdiğini söyledi.
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