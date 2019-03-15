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"Üretim yapan firmalarımızı korumamız gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 21:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: - "Mevcut üretimde dalgalanmalar ve sıkıntılar nedeniyle zor durumda yaşayan arkadaşlarımız varsa hiçbirinin faaliyetinin sonlanmasına müsade etmeyeceğiz ve ayakta tutacağız. Türkiye'de üretilen ürünlerin ithalatını da rekabet kurallarını bozmadan ve serbest piyasa ekonomisi kurallarını ihlal etmeden halledeceğiz" - "Üretim yapan firmalarımızı korumamız gerekiyor. Cari açık yoluyla bütün dengeleri bozan aşırı ithalattır. Daha doğrusu dış ticaret dengesindeki ithalat lehine olan tablodur. Bugüne kadar bunu düzeltmek için bizden önceki hükümetler ve bizler de çok büyük tedbirler aldık. Önemli adımlar attık, ama istediğimiz noktaya gelemedik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli,
"Mevcut üretimde dalgalanmalar ve sıkıntılar nedeniyle zor durumda yaşayan arkadaşlarımız varsa hiçbirinin faaliyetinin sonlanmasına müsade etmeyeceğiz ve ayakta tutacağız. Türkiye'de üretilen ürünlerin ithalatını da rekabet kurallarını bozmadan ve serbest piyasa ekonomisi kurallarını ihlal etmeden halledeceğiz." dedi.

Canikli, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Canikli, firma ve ürün bazlı olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ziyaretlerinde iş insanlarının sıkıntılarını dinleyeceğini aktaran Canikli, "Üretim yapan firmalarımızı korumamız gerekiyor. Cari açık yoluyla bütün dengeleri bozan aşırı ithalattır. Daha doğrusu dış ticaret dengesindeki ithalat lehine olan tablodur. Bugüne kadar bunu düzeltmek için bizden önceki hükümetler ve bizler de çok büyük tedbirler aldık. Önemli adımlar attık, ama istediğimiz noktaya gelemedik." diye konuştu.

Genel düzenlemelerin son derece önemli olduğunu belirten Canikli, "Bundan sonra da bu hedefe yönelik olarak üretimin payının artırılması ve ithalatın, özellikle ithal edilen bazı ürünlerin, Türkiye'de üretilmesi noktasındaki politikamız devam edecek. O yüzden yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte birebir firma bazında, üretim alanı bazında ve ürün bazında çalışmaya geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisi alanında faaliyet yürüten şirketlerin, teknolojik olarak çok yüksek bir seviyede olduğunu vurgulayan Canikli, ancak bunun özel sektöre aktarımında ya da birlikte belirli alanlarda teknoloji geliştirilmesinin işbirliğinde sıkıntıların yaşandığını dile getirdi.

Nurettin Canikli, sözlerine şöyle devam etti:

"Savunma sanayi şirketlerimiz ABD'de olduğu gibi özel sektöre destek verecek ve onlar arasındaki entegrasyonu da bu vesileyle sağlayacağız. Başka çaremiz yok. Yoksa, bu aşırı ithalatı, dış ticaret açığını ve cari açığı ortadan kaldırmazsak bu sorunlar hiç bitmez. Türkiye dört beş yılda bir o türbülansa girer. Çünkü türbülansa girmemizin temel nedeni her yıl o açık nedeniyle 40-50 milyar dolar döviz açığımız var. Bunu yurt dışına sağlamamız gerekiyor. Mevcut üretimde dalgalanmalar ve sıkıntılar nedeniyle zor durumda yaşayan arkadaşlarımız varsa hiçbirinin faaliyetinin sonlanmasına müsade etmeyeceğiz ve ayakta tutacağız. Türkiye'de üretilen ürünlerin ithalatını da rekabet kurallarını bozmadan ve serbest piyasa ekonomisi kurallarını ihlal etmeden halledeceğiz."

Canikli, konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıda, firmaların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Yanmaz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile çok sayıda iş insanı katıldı.

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hatay iskenderun

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