AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli,

"Mevcut üretimde dalgalanmalar ve sıkıntılar nedeniyle zor durumda yaşayan arkadaşlarımız varsa hiçbirinin faaliyetinin sonlanmasına müsade etmeyeceğiz ve ayakta tutacağız. Türkiye'de üretilen ürünlerin ithalatını da rekabet kurallarını bozmadan ve serbest piyasa ekonomisi kurallarını ihlal etmeden halledeceğiz." dedi.

Canikli, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Canikli, firma ve ürün bazlı olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ziyaretlerinde iş insanlarının sıkıntılarını dinleyeceğini aktaran Canikli, "Üretim yapan firmalarımızı korumamız gerekiyor. Cari açık yoluyla bütün dengeleri bozan aşırı ithalattır. Daha doğrusu dış ticaret dengesindeki ithalat lehine olan tablodur. Bugüne kadar bunu düzeltmek için bizden önceki hükümetler ve bizler de çok büyük tedbirler aldık. Önemli adımlar attık, ama istediğimiz noktaya gelemedik." diye konuştu.

Genel düzenlemelerin son derece önemli olduğunu belirten Canikli, "Bundan sonra da bu hedefe yönelik olarak üretimin payının artırılması ve ithalatın, özellikle ithal edilen bazı ürünlerin, Türkiye'de üretilmesi noktasındaki politikamız devam edecek. O yüzden yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte birebir firma bazında, üretim alanı bazında ve ürün bazında çalışmaya geçiyoruz." ifadesini kullandı.