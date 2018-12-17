Uşak'ta Suriyeli gerilimi! 2 kişinin bıçaklanması...

Eşme'nin Şehit Ali Bey Mahallesi'ndeki Eşme Kapalı Pazaryeri karşısında dün saat 22.00 sıralarında, 1,30 promil alkollü olan Özgür E. ve Evren K. ile 10 kişilik Suriyeli bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, oto yedek parçacısında çalışan Özgür E. kalçasından, oto elektrikçisi Evren K. ise kolundan yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken Suriyeli grup kaçtı. Yaralılardan Özgür E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından ilçede toplanan 100 kişilik grup, 'Eşme'de Suriyeli istemiyoruz' sloganı atarak, Suriyeliler'in evlerinin bulunduğu olay yerinin 3 sokak ilerisindeki bölgeye yürümek istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uşak il merkezinden de çok sayıda çevik kuvvet ve jandarma ekibi de takviye olarak Eşme'ye gönderildi. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığın Suriyeliler'in evlerine yaklaşmalarına izin vermedi.