HABER

Uşak'ta Suriyeli gerilimi! 2 kişinin bıçaklanması...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 20:43 | Son Güncelleme

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. ve Evren K.'nin bıçakla yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 4 Suriyeli'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren 2 yaralıdan Özgür E.'nin hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.

Uşak'ta Suriyeli gerilimi! 2 kişinin bıçaklanması...

Eşme'nin Şehit Ali Bey Mahallesi'ndeki Eşme Kapalı Pazaryeri karşısında dün saat 22.00 sıralarında, 1,30 promil alkollü olan Özgür E. ve Evren K. ile 10 kişilik Suriyeli bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, oto yedek parçacısında çalışan Özgür E. kalçasından, oto elektrikçisi Evren K. ise kolundan yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken Suriyeli grup kaçtı. Yaralılardan Özgür E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından ilçede toplanan 100 kişilik grup, 'Eşme'de Suriyeli istemiyoruz' sloganı atarak, Suriyeliler'in evlerinin bulunduğu olay yerinin 3 sokak ilerisindeki bölgeye yürümek istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uşak il merkezinden de çok sayıda çevik kuvvet ve jandarma ekibi de takviye olarak Eşme'ye gönderildi. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığın Suriyeliler'in evlerine yaklaşmalarına izin vermedi.

syr

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal da ilçeye gidip, bilgi aldı, öfkeli kalabalıkla konuşup, sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık, daha önce de ilçede benzer olaylar yaşandığını belirtip, Suriyeliler'i ilçede istemediklerini belirtti. Vali Kocabıyık'ın gerekenin yapılacağını söylemesi üzerine ikna olan kalabalık, dağıldı.

Olayların yatışmasının ardından polis, kavgaya karışan Suriyeli 4 kişiyi gözaltına aldı. Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Suriyeli şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

gerilim

Eşme Belediye Başkanı AK Parti'li Hacı Mustafa Çetin, Eşmeliler'den sağduyulu olmalarını isteyip, "Alkollü iki kişi, Suriyeliler yolda yürürken içlerindeki kadına otomobille hafif şekilde sürtmüş. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıkmış. İki kişi kavgada bıçakla yaralandı. Yaralama olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Suriyeli ile 3 yakını gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Halkımızdan sakin olmalarını istiyoruz. Gereken neyse yapılacaktır" dedi.

Öte yandan polis, Suriyeliler'in evlerinin bulunduğu bölgede, tekrar olası bir gerginliğin yaşanabilme ihtimali üzerine önlemlerini sürdürüyor.

PARTNERBöyle evlilik olmaz!Böyle evlilik olmaz!
Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Portakal'dan yanıt geldiErdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Portakal'dan yanıt geldi
Atları, motosikletin arkasına bağladıAtları, motosikletin arkasına bağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uşak Suriyeli Suriyeli gerilimi Uşak'ta Suriyeli gerilimi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Ku Klux Klan sepmatizanları Kıbrıs'ta ortaya çıktı! Dişlerini pense ile söktüler

Ku Klux Klan sepmatizanları Kıbrıs'ta ortaya çıktı! Dişlerini pense ile söktüler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt geldi

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Portakal'dan yanıt geldi

Diyarbakır'da teröristlerle çatışma: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da teröristlerle çatışma: 2 polis yaralı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! ABD'de FETÖ operasyonu başladı

Bakan açıkladı! ABD'de FETÖ operasyonu başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4 şiddetinde sallandı

CHP'li Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dar ederiz' çıkışına sert tepki: Bu açıkça bir tehdittir

Açılış törenindeki sözleri gündem yaratmıştı! 'Bu bir tehdittir'

Ankara'daki YHT kazasında hareket memurunun ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuştu! Tren kazasının nasıl olduğunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.