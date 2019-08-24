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Uşak’taki orman yangından 3 hektarlık alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:31 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında 3 hektarlık orman alanının zarar gördüğünü belirtti.Banaz ilçesi Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisinde öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Uşak’taki orman yangından 3 hektarlık alan zarar gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında 3 hektarlık orman alanının zarar gördüğünü belirtti.
Banaz ilçesi Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisinde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler ormanlık alanın büyük bir kısmını sardı. Yangın yaklaşık 3 saatin sonunda kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangının ardından bölgeye gelen ve incelemelerde bulunan Aybal, yangın ihbarı gelir gelmez ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye gelerek yangına müdahale ettiklerini kaydetti. Yangının 3 bölgede sürdüğünü ifade eden Aybal, “Saat 14.30 sıralarında çıkan yangına ekiplerimiz 10 dakika gibi bir sürede müdahale etti. 4 helikopter müdahale ederken 5. helikopteri de bölgeye sevk ettik. 22 arazöz Uşak Belediyesi Banaz Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi’ne ait su tankerleri ile Devlet Su İşlerine ait iş makineleri bölgede çalışmalara destek verdi. Rüzgarın etkisiyle yangın 2 farklı bölgeye de sıçradı. 3 bölgede süren yangın ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın desteği ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an itibariyle takriben 3 hektarlık bir alanda etkili olan yangın tamamen söndürülmesi için sabaha kadar soğutma çalışmalarımız sürecek” dedi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uşak’taki orman yangından 3 hektarlık alan zarar gördü

Uşak’taki orman yangından 3 hektarlık alan zarar gördü

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