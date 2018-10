Üsküdar Üniversitesi 2018–2019 Akademik Yılı Açılış Töreni

Okumanın insanları bir anlamda törpülediğini, kavgacı kimliğini tamamen ortadan kaldırdığını dile getiren Yıldırım, okumanın her şeyi karşılıklı anlayışla halletmenin daha doğru olduğu noktasına getirdiğini aktardı.

Yıldırım, törende cübbe giymesinin ardından yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, "Okumayı bıraktığınız an yaşlandınız demektir. İster 60, ister 20 yaşında olun okumak insanı genç tutar. Onun için gençler okuyacağız. Daha çok okuyacağız." diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, İngiltere'de bir yılda 6 bin 500 kişinin intihar ettiğini bu nedenle ülkede bakanlık kurulduğunu anlatarak, "Ölümler her yerde var sebepleri farklı. Kimi yoksulluktan, yokluktan, anarşiden, terörden hayatını kaybediyor, kimisi de maalesef yalnızlıktan, bunalımdan hayatını kaybediyor ama sonuç değişmiyor." diye konuştu.

- "Her işi yaparım ağabey' dönemi artık tarihte kalmıştır"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi'nin genç bir üniversite olduğunu, 2011'de kurulduğunu ifade ederek, akademik kadrosuna bakıldığında da ülkenin sahasında söz sahibi değerli akademisyenlerin ders verdiğini söyledi.

Temelleri 1999'da NP Grup tarafından atılan Üsküdar Üniversitesi'nde 19 binin üzerinde gencin eğitim gördüğünü, aldıkları formasyon eğitimiyle istikbalin umudu haline geldiklerini ifade eden Yıldırım, "Çünkü Üsküdar Üniversitesi, gerçekleri arayan pozitif bilimlerle iyi, güzel ve doğruyu arayan sosyal bilimleri buluşturan bir üniversitedir. Arkadaşlarımız üniversitenin Türkiye'nin ilk davranış ve sağlık temalı üniversitesi olduğunu söylediler bana." diye konuştu.

Yıldırım, çağın ihtisaslaşma çağı olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Günümüzde her alanda, her konuda iyi olmak mümkün değil. 'Her işi yaparım ağabey' dönemi artık tarihte kalmıştır. İnsanlar ve kurumlar artık belirledikleri alanlarda referans gösterilecek işler yapmaya yöneliyorlar. Üsküdar Üniversitesi'nin de bu çerçevede nöroloji, psikiyatri, psikoloji birlikteliğini gerçekleştirerek, teşhisten tedaviye çok disiplinli yaklaşımı Türkiye'ye taşımaya çalıştığını görüyoruz. Bu yönüyle diğer üniversitelerden ayrılan bir üniversite olduğunu da söyleyebilirim. Bu arada sağlık bilimlerini klasik alandan bilgisayar tabanlı gerçeğe taşımaya çalıştığı da bir gerçek. Üniversitenin bu vasfının psikoloji ve davranışsal sağlık bilimlerine ilgi duyan gençlerimize iyi hitap ettiğini söyleyebilirim. Evren, şehir manasına gelen üniversite yerelden evrensele ulaşmanın kapısıdır. Evreni bir bütün olarak kabul eder, insanlığın birikimlerinden yararlanarak farklı inanç, düşünüş ve yorumlarla yeni bir senteze ulaşmaya çalışır. Bu noktada ideolojik, doğmatik davranmamak çok önemlidir. Bilgiyi sistematik şekilde üretmek, akademik düşünceyi öğretip, analiz gücünü elde etmek için üniversitelere ihtiyaç olduğu aşikar. Farklılıkları zenginlik olarak görüp, iletişim ve istişare kültürünü geliştirerek, demokrasiyi olgunlaştırmak için yine üniversitelere ihtiyacımız var. Bu manada sağlık, mühendislik, sosyal bilimler gibi sahalarda, bilgi ve değer üreten üniversiteler insanlık ailesine çok büyük katkı sağlıyor.