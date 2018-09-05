HABER

Üsküp'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

Üsküp'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Balkanlar'da Dil, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Kültür, Sanat ve Eğitim Araştırmaları" konulu, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

Uluslararası Balkan Üniversitesinin de (IBU) ortakları arasında yer aldığı kongrenin açılış törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, külliye olarak adlandırdıkları yeni kampüslerindeki ilk akademik faaliyeti gerçekleştirmenin memnuniyetini dile getirdi.

Kongreye başta Türkiye'den olmak üzere Avrupa'dan da akademisyenlerin katıldığını aktaran Kocayusufoğlu, bu etkinlik ile tarihi, dili, kültürü, sanatı ve birçok alandaki bilim faaliyetlerini buluşturdukları söyledi.

Kocayusufoğlu, Gazi Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesinden akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirdikleri kongrenin ortaklığı ve ev sahipliğini üstlendiklerini kaydetti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Balkan coğrafyasının kendileri için çok özel bir coğrafya olduğunu ifade ederek, bu toprakların Türk kültürü ve siyasi tarihi ile ilgili büyük bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de son yıllarda "Türk ve Akraba Topluluklar" kavramının geliştiğini anımsatan Turan, "Bu derin tarih sayesinde bütün Balkan coğrafyası akraba topluluklara girebilir." dedi.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'a dayandırdığı sağlam temellerle dünya devleti olduğunu ve büyük bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Turan, bu devletin çekirdeğini Anadolu ve Balkanlar'ın oluşturduğunu vurguladı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin de Türkiye’nin sadece Edirne’den Ardahan’a bir siyasi coğrafyanın adı olmadığını, Türkiye’nin Türkler için Türk diliyle ulaştığı fethettiği bütün coğrafya olduğunu söyledi.

Türkçenin Balkanlar'a, Balkanlar’ın da Türkçeye elveda demediğini kaydeden Gülsevin, "Bugün Arnavutça, Makedonca, Sırpça, Hırvatça, Bulgarca, Yunanca’da binlerce Türkçe kelime var. Renkleri antropolojik yapıları birbirine benzemeyen Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar coğrafyada aynı kelimeler kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

8 Eylül'e kadar devam edecek kongrede Prof. Dr. Refik Turan, "Balkanlar ve Türklerin Tarihi Bağlantıları", Prof. Dr. Gülsevin "Balkanlar'a Veda Etmeyen Türkçe" ve Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Aydemir ise "Balkanlar'da Osmanlı Yazmaları" konularında birer konuşma yapacak.

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
Terör operasyonlarında komandoların sadık dostu: Özel eğitimli köpeklerTerör operasyonlarında komandoların sadık dostu: Özel eğitimli köpekler
Trafik ışıkları üzerine yuva yapan kumruya şemsiyeli korumaTrafik ışıkları üzerine yuva yapan kumruya şemsiyeli koruma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Makedonya sosyal bilimler kongresi türk dil kurumu Türk Tarih Kurumu Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

İlginizi Çekebilir

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de dehşet! Sokak ortasından kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştı

Taksim'de dehşet! Sokak ortasından kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştı

Rapunzel sendromu (Trikofaji) nedir? (Hadi ipucu 5 Eylül 20.30)

Rapunzel sendromu (Trikofaji) nedir? (Hadi ipucu 5 Eylül 20.30)

Dev fuhuş operasyonu: 70'den fazla kadın gözaltına alındı

Dev fuhuş operasyonu: 70'den fazla kadın gözaltına alındı

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Van'daki Tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktüler

Van'daki Tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktüler

Gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

Gazeteci Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.