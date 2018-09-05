Üsküp'te 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Balkanlar'da Dil, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Kültür, Sanat ve Eğitim Araştırmaları" konulu, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı.
Uluslararası Balkan Üniversitesinin de (IBU) ortakları arasında yer aldığı kongrenin açılış törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.
IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, külliye olarak adlandırdıkları yeni kampüslerindeki ilk akademik faaliyeti gerçekleştirmenin memnuniyetini dile getirdi.
Kongreye başta Türkiye'den olmak üzere Avrupa'dan da akademisyenlerin katıldığını aktaran Kocayusufoğlu, bu etkinlik ile tarihi, dili, kültürü, sanatı ve birçok alandaki bilim faaliyetlerini buluşturdukları söyledi.
Kocayusufoğlu, Gazi Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesinden akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirdikleri kongrenin ortaklığı ve ev sahipliğini üstlendiklerini kaydetti.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Balkan coğrafyasının kendileri için çok özel bir coğrafya olduğunu ifade ederek, bu toprakların Türk kültürü ve siyasi tarihi ile ilgili büyük bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.
Türkiye'de son yıllarda "Türk ve Akraba Topluluklar" kavramının geliştiğini anımsatan Turan, "Bu derin tarih sayesinde bütün Balkan coğrafyası akraba topluluklara girebilir." dedi.
Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'a dayandırdığı sağlam temellerle dünya devleti olduğunu ve büyük bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Turan, bu devletin çekirdeğini Anadolu ve Balkanlar'ın oluşturduğunu vurguladı.
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin de Türkiye’nin sadece Edirne’den Ardahan’a bir siyasi coğrafyanın adı olmadığını, Türkiye’nin Türkler için Türk diliyle ulaştığı fethettiği bütün coğrafya olduğunu söyledi.
Türkçenin Balkanlar'a, Balkanlar’ın da Türkçeye elveda demediğini kaydeden Gülsevin, "Bugün Arnavutça, Makedonca, Sırpça, Hırvatça, Bulgarca, Yunanca’da binlerce Türkçe kelime var. Renkleri antropolojik yapıları birbirine benzemeyen Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar coğrafyada aynı kelimeler kullanılıyor." ifadelerini kullandı.
8 Eylül'e kadar devam edecek kongrede Prof. Dr. Refik Turan, "Balkanlar ve Türklerin Tarihi Bağlantıları", Prof. Dr. Gülsevin "Balkanlar'a Veda Etmeyen Türkçe" ve Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Aydemir ise "Balkanlar'da Osmanlı Yazmaları" konularında birer konuşma yapacak.
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