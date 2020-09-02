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Ustalar talebe yetişemiyor! Urfa'nın asırlık yemeğine yoğun ilgi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Şanlıurfa'nın asırlık geleneklerinden olan tepsi yemekleri, hem göze hem damağa hitap ediyor. Kent genelinde her gün binlerce tepsi yemeği, mahalle fırınlarındaki odun ateşinde pişirilerek, sofralara sunulurken, fırıncılar da gelen yemek pişirme talebine yetişmekte zorlanıyor.

Ustalar talebe yetişemiyor! Urfa'nın asırlık yemeğine yoğun ilgi

Geniş yemek kültürüne sahip Şanlıurfa, tepsi yemeği kültürüyle öne çıkıyor. UNESCO’nun gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na aday olan kentte, her köşe başında bulunan pide fırınlarında odun ateşiyle pişirilen birbirinden lezzetli tepsi yemekleri, sevilerek tüketiliyor. Şanlıurfalıların vazgeçemediği fırına tepsi yemeği gönderme geleneğinden dolayı şehirdeki fırınlar, günün her saatinde yoğun olarak çalışıyor. Fırın ustaları, bu geleneğin yalnızca Şanlıurfa’da olduğunu belirterek, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu söyledi.

'KADINLAR İÇİN DAHA KOLAY OLUYOR'

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Tepsi yemeğinin Urfa’da asırlık gelenek olduğunu dile getiren usta Suphi Şahan, fırında pişen güveç, çömlek ve tepsi yemeklerinin Urfa yemek kültürünün büyük kısmını kapladığını belirtti. Fırına tepsi yemeği göndermenin yaygın olmasından dolayı kentteki fırın sayısının diğer illere göre daha çok olduğunu kaydeden Şahan, "Urfa’da her köşe başında bir fırın bulabilirsiniz. Urfa sıcak bir şehirdir. Fırınlarda pişen yemekler daha lezzetli oluyor. İnsanlar için daha sağlıklı oluyor. Genelde tepsi kebabı, tavuk, patates, patlıcan ve biber tepsileri pişiriyoruz. Tabi farklı tepsiler de olabiliyor. Bizim için fark yok, her türlü tepsiyi pişiririz. Tepsi yemeğinin vakti de yok. Her vakitte fırına tepsi gelir. Ancak daha çok sabah ve akşam saatlerinde tepsi pişiririz. Öğlen vakti de esnafın yemeği olan tepsileri pişiririz. Tabi bu kadınlar için de kolay oluyor" dedi.

'TEPSİ SAYISI GÜNDE 100’Ü AŞIYOR'

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Fırın ustası Ahmet Yıldırım ise odun ateşinde yemeğin daha güzel pişmesi nedeniyle fırına tepsi yemeği göndermenin yaygın olduğunu dile getirerek, "Kadınların işinin bir kısmını bu yolla biz yapıyoruz. Onlar yemeği yapıyor, pişirmesi de bize kalıyor. Genelde tepsi kebabı, patates, tavuk gibi yemekler geliyor. Günde 100’den fazla tepsi pişiriyoruz. Tepsi yoğunluğuna bazen katlanamadığımız da oluyor. Yani başka illerde yoktur ama Urfa’da tepsiye konulan domates, biber ve patlıcan da yemek olarak kabul ediliyor. Normalde pek lezzetli olmaz ama odun ateşinde piştiği zaman çok lezzetli oluyor. İnsanlar dürüm yapıp, yiyor. Urfalılar tepsi yemeğini çok seviyor. Urfa’nın dışında tepsi yemeği pişirildiğini çok az gördüm. Çok nadir bazı yerlerde fırınlarda günde bir ya da iki tane pişiriyorlar. Bizde günlük tepsi sayısı 100’ü aşıyor. Sadece akşam saatlerinde 70 ile 80 arasında tepsi geliyor. Bunların hepsini tek tek pişirmek çok zahmetlidir. Bu iş ayrı bir ustalık istiyor" diye konuştu.

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