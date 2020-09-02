Ustalar talebe yetişemiyor! Urfa'nın asırlık yemeğine yoğun ilgi

Geniş yemek kültürüne sahip Şanlıurfa, tepsi yemeği kültürüyle öne çıkıyor. UNESCO’nun gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na aday olan kentte, her köşe başında bulunan pide fırınlarında odun ateşiyle pişirilen birbirinden lezzetli tepsi yemekleri, sevilerek tüketiliyor. Şanlıurfalıların vazgeçemediği fırına tepsi yemeği gönderme geleneğinden dolayı şehirdeki fırınlar, günün her saatinde yoğun olarak çalışıyor. Fırın ustaları, bu geleneğin yalnızca Şanlıurfa’da olduğunu belirterek, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu söyledi.

'KADINLAR İÇİN DAHA KOLAY OLUYOR'

Tepsi yemeğinin Urfa’da asırlık gelenek olduğunu dile getiren usta Suphi Şahan, fırında pişen güveç, çömlek ve tepsi yemeklerinin Urfa yemek kültürünün büyük kısmını kapladığını belirtti. Fırına tepsi yemeği göndermenin yaygın olmasından dolayı kentteki fırın sayısının diğer illere göre daha çok olduğunu kaydeden Şahan, "Urfa’da her köşe başında bir fırın bulabilirsiniz. Urfa sıcak bir şehirdir. Fırınlarda pişen yemekler daha lezzetli oluyor. İnsanlar için daha sağlıklı oluyor. Genelde tepsi kebabı, tavuk, patates, patlıcan ve biber tepsileri pişiriyoruz. Tabi farklı tepsiler de olabiliyor. Bizim için fark yok, her türlü tepsiyi pişiririz. Tepsi yemeğinin vakti de yok. Her vakitte fırına tepsi gelir. Ancak daha çok sabah ve akşam saatlerinde tepsi pişiririz. Öğlen vakti de esnafın yemeği olan tepsileri pişiririz. Tabi bu kadınlar için de kolay oluyor" dedi.